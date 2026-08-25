Кличко-молодший завжди користувався попитом серед жінок і, як наслідок, мав чимало зіркових стосунків. Але головною жінкою в житті українця була Гейден Панеттьєрі, повідомляє 24 Канал.

Як познайомились Кличко та Панеттьєрі

Дівчина була відомою акторкою, що особливо приваблювало Володимира. Пара вперше познайомилась у 2009 році на вечірці у друзів і вже за рік почала роман.

Зрештою Кличко та Панеттьєрі не весь час були разом. Протягом наступних двох років вони ненадовго розлучались і знову сходились. У підсумку зірки вирішили оформити стосунки у 2013 році та офіційно одружились.

На той момент Гейден вже була вагітна, через що навіть переносили весілля. У 2014 році на світ з'явилась їх єдина донька, яку назвали Кайя-Євдокія.



Сімейство Кличків до розлучення / фото з інстаграму Панеттьєрі

Чому Кличко розлучився із Панеттьєрі

Проте поява доньки спричинила післяродову депресію у Гейден. Через це акторка стала зловживати алкоголем та підсіла на заборонені речовини.

Певний час Володимир намагався допомогти дружині із проблемами. Але все ж у 2018 році боксер вирішив розлучитися із Панеттьєрі та забрав до себе доньку.

Ба більше, пізніше Кличко оформив повну опіку над Каєю-Євдокією, позбавивши американку батьківських прав. Сама ж Гейден добровільно пішла на цей крок.



Панеттьєрі та Кличко прожили п'ять років у шлюбі / фото з інстаграму акторки

Вона зазначала, що Володимир є гарним батьком, а вона навпаки не змогла дати дитині стабільне майбутнє. Колишнє подружжя залишилось між собою у дружніх відносинах заради Каї-Євдокії.

Як померла Гейден Панеттьєрі

Зазначимо, що після розриву із Панеттьєрі Кличко перестав публічно розповідати про свої стосунки. Наразі немає жодних офіційних підтверджень, що боксер із кимось зустрічався після 2018 року.

Гейден почала лікування від залежностей, відновила акторську кар'єру та навіть написала біографічну книгу. Але 16 серпня 2026 року Панеттьєрі несподівано померла у віці 36-ти років.

Наразі немає офіційно оголошених причин смерті акторки, а серед гіпотез фігурувало передозування забороненими препаратами. Володимир Кличко вже публічно відреагував на відхід з життя своєї колишньої дружини.