Володимир мав чимало стосунків свого часу, в тому числі зіркових. Але найбільш знаковою парою для боксера була відома акторка Гейден Панеттьєрі, повідомляє 24 Канал.

Як склалось спільне життя Кличко та Панеттьєрі

Пара почала стосунки у 2010-му, а через три роки офіційно одружилась. У 2014 році Панеттьєрі народила на свій доньку, яку назвали Кайя-Євдокія.

На жаль, народження дівчини вплинуло на відносини між подружжям. У Гейден почалась післяродова депресія, через яку вона стала зловживати алкоголем та забороненими речовинами.

У 2018 році Кличко та Панеттьєрі розлучились. Внаслідок цього Кайя-Євдокія залишилась жити із батьком. Ба більше, після судових розбірок Володимир позбавив Гейден батьківських прав.

Чому Панеттьєрі позбавили опікунства

Як потім зізнавалась сама акторка, вона не була готова забезпечити дитині щасливе дитинство та не стала повноцінною матір'ю. Причиною стала та сама депресія та залежність від алкоголю і наркотиків.



Як виглядало сімейство Кличків до розлучення / фото з інстаграму Панеттьєрі

Крім того, вона назвала Володимира прекрасним батьком. Зрештою Кличко-молодший і став єдиним опікуном для доньки, але при цьому не позбавив її спілкування з Гейден.

Акторці зрештою вдалось частково побороти наслідки депресії. Панеттьєрі відновила професійну кар'єру та навіть написала біографічну книгу.

Чому померла Панеттьєрі

Дівчинка ж до 2022 року жила у Києві з бабусею (мамою Володимира). Проте з початком повномасштабної війни колишній боксер вивіз їх у Німеччину. На жаль, у серпні 2026 року життя Гейден Панеттьєрі обірвалось.

Жінка померла у віці 36 років за невстановлених обставин. Серед гіпотез називається і передозування наркотиками, однак слідство ще офіційно не встановило причини. Після цього Кличко відреагував на смерть Панеттьєрі.