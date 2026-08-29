Кличко-молодший мав достатньо різноманітних стосунків із зірковими жінками. Проте сім'ю українець побудував лише з однією, повідомляє 24 Канал.

Скільки дітей у Володимира Кличка

Мова про відому американську акторку Гейден Панеттьєрі, з якою Володимир був у шлюбі п'ять років. Пара почала стосунки у 2010-му, а у 2013-му офіційно одружилась.

Зрештою Панеттьєрі народила дівчину від Кличка, яка досі залишається його єдиною дитиною. У грудні 2014 року на світ з'явилась донька Кая-Євдокія.

Спочатку її ім'я було коротким Кая, але потім другу частину імені додали на честь бабусі братів Кличків. Перші роки донька жила з обома батькаи, а у червні 2015 року її похрестили в Україні у Києво-Печерській лаврі.



Як виглядало сімейство Кличків до розлучення / фото з інстаграму Панеттьєрі

Проте поява доньки спричинила післяродову депресію у Панеттьєрі, яка вилилась у залежність від алкоголю та наркотиків. Це і зруйнувало зіркову сім'ю, у 2018-му пара розійшлась.

Де зараз донька Володимира Кличка

Кая-Євдокія залишилась із батьком, а зрештою навіть оселилась у Києві разом з мамою Володимира. Саме у столиці України і жила дівчина до 2022 року.

Початок повномасштабної війни вон зустріла у Києві і Кличка-молодший вирішив вивезти дівчину та мати закордон. Вони перебували в Німеччині, де живе Володимир.

Але при цьому з'являлась інформація, що Кая-Євдокія повернулась у Київ. Колишній боксер не коментував у відкритих джерелах, де саме перебуває 11-річна дівчина. Володимир казав, що "вона перебуває у безпеці та оточена любов'ю близьких".



Як виглядає донька Володимира Кличка / фото з відкритих джерел

Якою є Кая-Євдокія

Вона дуже схожа на матір, адже має біляве волосся та подібні риси обличчя. Кличко-молодший каже, що донька полюбляє кататися на конях та лижах. При цьому, подібно батьку, дівчина є поліглотом.

Кая-Євдокія спілкується п'ятьма мовами: українською, англійською, німецькою, російською та французькою. Нагадаємо, що після розлучення Кличко позбавив Панеттьєрі батьківських прав та повністю взяв опіку над донькою.

Тим не менше, Гейден залишилась у гарних стосунках із спортсменом. Панеттьєрі періодично бачилась із донькою, але в середині серпня життя акторки несподівано обірвалось.

Поки офіційно не встановлено причини смерті 36-річної Гейден Панеттьєрі. Після цього інциденту Кличко висловився про трагедію із його колишньою дружиною.