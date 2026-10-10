Визначили володаря "Золотого м'яча" 2026 – коли вручать нагороду

Долю головного футбольного призу уже вирішено. Усі голоси щодо у гонці за "Золотим м’ячем" віддано та підраховано.

Імена переможців усіх номінацій премії "Золотий м’яч" уже відомі. Щоправда, наразі лише організаторами, повідомив акаунт Winna F.C. у соцмережі Х.

Що відомо про Золотий м’яч-2026

За інформацією джерела, нещодавно свої голоси віддали журналісти, які були тими, хто вирішував долю премії.

Переможця "Золотого м’яча" 2026 уже визначено,

– йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що організатори не повідомлятимуть публічно про переможців раніше, ніж настане момент, коли у англійській столиці відбудеться церемонія вручення.

Раніше український воротар Андрій Лунін поділився власними думками щодо найкращого футболіста. За словами голкіпера, перемогти має його одноклубник Кіліан Мбаппе.

Що відомо про "Золотий м’яч-2026"

Нещодавно також вінгер Барселони Рафінья зазначив, що вважає свого одноклубника Ламіна Ямаля тим, хто має отримати головну футбольну індивідуальну нагороду.

Жоден представник України не потрапив до фінальної 30-ки претендентів.

У сучасному форматі переможця "Золотого м'яча" визначають за підсумками голосування представників світових футбольних медіа. Нагадаємо, що офіційна церемонія вручення головної індивідуальної нагороди відбудеться 26 жовтня в Лондоні, а не у Парижі, як зазвичай.

Таким чинном організатори хочуть вшанувати пам’ять першого володаря нагороди англійця Стенлі Метюза, який отримав приз 70 років тому.