Справді дружній офіс: сьогодні в Україні – щорічна акція "Візьми собаку на роботу"

У цю п'ятницю, українці традиційно долучаються до щорічної всеукраїнської акції "Візьми собаку на роботу". Організатори ж закликають бізнеси дозволити своїм працівникам працювати у товаристві свого чотирилапого – хоча б раз на рік.

Цьогоріч серед зареєстрованих понад 200 компаній-учасників. Найбільше собак сьогодні працює в сфері обслуговування, зоогалузі, будівельної галузі та ІТ. 45% зареєстрованих зазначають, що їхні офіси уже є дог-френдлі, ще 15% – що готові впроваджувати цю практику у своїх компаніях. Найактивнішими цього річ є місто Київ, а також Львівська та Вінницькі області,

– зазначив Юрій Ковалюк, організатор акції, керівник бренду "КЛУБ 4 ЛАПИ".

В Україні акція "Візьми собаку на роботу" відбувається дев'ятий рік поспіль. Ініціативу започаткували у Львові у 2013-му працівники бренду "КЛУБ 4 ЛАПИ". Тоді до акції долучилися кілька великих львівських офісів. Упродовж наступних років ініціатива масштабувалася на усю країну.

Такі акції щороку також відбуваються у Канаді, Австралії, Новій Зеландії, Ізраїлі тощо. Подію започаткували 22 роки тому. Цьогоріч міжнародний день "Take your dog at work day" також відзначають 25 червня. Так Україна приєднується до глобальної кампанії на заклик до роботодавців ставати дружніми до собак і пропагувати гуманне поводження з чотирилапими. У мережі за хештегом #лапивофісі можна відшукати фото чотирилапих працівників з усієї України.