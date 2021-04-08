У США розстріляли відомого лікаря: загалом загинуло 5 осіб, зокрема діти

В американському місті Рок-Гілл у штаті Південна Кароліна 8 квітня сталася моторошна стрілянина. Внаслідок неї застрелили 5 людей, серед них – відомий у місті лікар.

Правоохоронці знайшли загиблих у їхньому будинку. Винуватця стрілянини вже затримали.

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Деталі трагедії

За даними поліцейських, стрілянину зчинив темношкірий чоловік в чорній толстовці з капюшоном і в камуфляжних штанях. Його вже затримали правоохоронці, однак причину такого вчинку наразі не розголошують.

Що відомо про жертв

Від вогнепальних поранень загинули:

70-річний лікар,

його 69-річна дружина,

їхні маленькі онуки (хлопчик і дівчинка),

чоловік, який працював в їхньому будинку.

Роберт Леслі і його дружина Барбара Леслі були виявлені вдома. Вони, а також двоє їхніх онуків померли від вогнепальних поранень,

– мовиться у заяві поліції.

Місто Рок-Гілл, де сталася стрілянина: карта