У США розстріляли відомого лікаря: загалом загинуло 5 осіб, зокрема діти

В американському місті Рок-Гілл у штаті Південна Кароліна 8 квітня сталася моторошна стрілянина. Внаслідок неї застрелили 5 людей, серед них – відомий у місті лікар.
Джерело:твітер місцевої поліції
Правоохоронці знайшли загиблих у їхньому будинку. Винуватця стрілянини вже затримали.
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Деталі трагедії
За даними поліцейських, стрілянину зчинив темношкірий чоловік в чорній толстовці з капюшоном і в камуфляжних штанях. Його вже затримали правоохоронці, однак причину такого вчинку наразі не розголошують.
Що відомо про жертв
Від вогнепальних поранень загинули:
- 70-річний лікар,
- його 69-річна дружина,
- їхні маленькі онуки (хлопчик і дівчинка),
- чоловік, який працював в їхньому будинку.
Роберт Леслі і його дружина Барбара Леслі були виявлені вдома. Вони, а також двоє їхніх онуків померли від вогнепальних поранень,
– мовиться у заяві поліції.
Місто Рок-Гілл, де сталася стрілянина: карта