У США на військовій базі сталася стрілянина: є загиблі – фото

В американському штаті Меріленд 6 квітня сталася кривава стрілянина на військовій базі "Форт Детрік". Внаслідок інциденту загинули одразу 3 людини, зокрема й стрілок.

Згодом у ВМС США заявили, що стрілянина сталася за участю американських моряків. За попередніми даними, нападником був 38-річний медичний працівник Військово-морських сил Сполучених Штатів.

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Як пише видання The Sun, нападник хотів проникнути на території військової бази "Форт Детрік". Під час цього він смертельно поранив двох людей. Коли правоохоронці прибули на місце події, то постраждалі вже були у критичному стані.

За попередніми даними, підозрюваного ліквідували співробітники бази. Медики лише констатували смерть нападника.

У США на військовій базі сталася стрілянина / Фото The Sun

Також повідомляється, що влада змушено закрила всі школи району та наказала місцевим жителям не покидати свої будинки. На місці стрілянини наразі працює ФБР. Саме вони й з'ясовуватимуть усі обставини стрілянини.