Старовинні парфумні флакони заможних людей: у Києві відкрили унікальну виставку

Парфумні флакони в XIX столітті виробляли з кришталю, порцеляни, уранового скла, срібла та емалі. Тоді це була не просто склянка для запашної води, а справжній витвір мистецтва. Побачити цю красу тепер можна у Києві на виставці.

Там зібрали понад 50 видів старовинних флаконів. Вони абсолютно різні, але однаково красиві.

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Серед флаконів можна побачити:

різноколірне скло;

оздоблення філігранними срібними прикрасами;

ручний розпис;

розпис у техніці деколь.

Скільки часу знадобилось

Для того, аби створити таку колекцію, потрібно було чимало часу.

Над самою виставкою працювали приблизно 2 місяці, а для того, щоб зібрати цю колекцію – знадобилося понад 4 роки,

– зауважила засновниця Victoria Museum Вікторія Лисенко.

Флакони з усього світу

Флакони збирали по всьому світу, а найбільше екземплярів привезли з Франції, Бельгії, Канади та Англії. Вони і є основою колекції.

У Києві на виставці показали флакони з усього світу / Скриншот з відео 24 каналу

"До пандемії я дуже багато їздила сама, знаходила флакони в антикварних магазинах, на флейм-маркетах. Багато з них ми не самі знайшли: хтось приходив просто в музей і дарував, хтось продавав. Я можу з впевненістю сказати, що 90% флаконів на виставці "прийшли" самі до нас", – зазначила Лисенко.

Наприкінці XVIII століття та на початку XIX століття флакони оздоблювали ручним розписом, а згодом митці почали використовувати техніку деколь. Тобто переносили зображення з паперу на порцеляну. Така робота вимагала чимало часу та терпіння.

Я кожного разу вражаюсь, знаючи, які існували технології виготовлення парфумерних флаконів. Як можливо було так зробити той трафарет, так запекти у печі, щоб навіть не було жодної тріщинки,

– наголосила зберігачка фондів Victoria Museum Оксана Силка.

Саме через складність виготовлення та оригінальність такі флакони могли дозволити собі геть не усі – лише заможні люди.

Продавати флакони разом з парфумами почали лише наприкінці XIX століття. До цього часу різноколірні пляшечки були окремим видом мистецтва.

Побачити у столичному музеї можна не лише парфумні флакони, а й вбрання, взуття та аксесуари людей, які могли дозволити собі таку розкіш.

Детальніше про виставку у Києві: дивіться відео