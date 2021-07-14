Стаття Путіна містить усі ключові імперські скрепи

Остання стаття Путіна – імперський маніфест. Ретельно підготовлений, він містить усі ключові імперські скрепи.

Володимир Зеленський має підготувати відповідь, в тому числі як гарант нашої Конституції. Це не є його юридичним обов'язком, але є політичним.

За темою Три цитати зі статті Путіна про Україну, на які потрібно звернути увагу

Політ фантазії Путіна немає стати, ані полемікою, ані дискусією з ним. Його не переконати. Він дійсно вірить в те, що написав сам. А нашу візію має викласти саме Зеленський.

Коли Путін оголосив своє бажання написати статтю про "єдиний народ" та вкотре викласти російські "імперські скрепи", я сказав, що підготую своє бачення, і це обов'язково зроблю.

Зараз не хочу вдаватися в окремі тези Путіна. Відзначу лише одну: він пише про два слов'янські православні центри середньовіччя – Князівство Литовське і Московію (яку він звісно так не називає). І каже, що кожен з цих центрів міг стати провідним, але такою, за його розумінням, стала саме Московія. Ця теза є ключовою для російської історичної міфології.

Там не хочуть визнати, що як держава Володимира та Ярослав Мудрого була відкрита для Європи, так і в середньовіччя був інший православний центр, який воював з Московією, наприклад, під Оршею. Мав багато визначних особистостей, таких як Костянтин Острозький. Друкував книги, в тому числі й праці Івана Федорова, який змушений був залишити Московію. Багато міст свого часу отримали Магдебурзьке право. Саме таке верховенство потрібно повернути й сьогодні.

Цікаво Стаття Путіна про Україну – це лист "на деревню дедушке"

Прірва між нашою історією і Московією така ж глибока, як між Костянтином Острозьким та Іваном IV.

Немає жодної суперечності між православ'ям, слов'янами і їх приналежності до європейських цивілізацій. Є фундаментальна суперечність між азійськими скрепами Московії, які російська імперія унаслідувала та ретельно розвиває зараз і цінностями Європи, за якими вже багато століть живе наша країна.

Україна є природнім та закономірним продовженням держави Ярослава та Великого Князівства Литовського, які завжди були близькими до європейського світу. Тому для нас немає нічого спільного з Росією, яка свідомо заперечує цінності цивілізованого світу.