Ставлення Ізраїлю до війни дуже змінилось за 24 години, – місцевий журналіст про фото з Бучі

Увесь світ побачив звірства росіян у передмісті Києва. Винятком не став й Ізраїль, який до того фактично обрав нейтралітет у питанні війни Росії проти України, але вже змінив позицію.

Про це в ефірі 24 каналу розповів ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер. За його словами, після публікації світлин з деокупованої Київщини ставлення Ізраїлю до війни кардинально змінилось.

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Журналіст з Ізраїлю: Ставлення до війни дуже сильно міняється

Ауслендер відзначив, що думка країни про війну в Україні помітно міняється і сам настрій в ізраїльському суспільстві стає інакшим.

Вони (настрої суспільства – 24 канал) дуже сильно змінились за останні 24 години, тому що слово Буча зараз, напевне, одне з найуживаніших, зокрема ізраїльськими медіа,

– зазначив журналіст.

Він певен, що ізраїльське суспільство цілковито шоковане тим, що сталося. Проте ще поки ніяких офіційних реакцій не чутно, окрім посла Ізраїля в Україні, який написав про те, що звірства на Київщині є жахливою трагедією, яку мають розслідувати.

Фактично до цього було співчуття до України. Підтримка була доволі велика, але після того, як розкрилися жахливі речі, які трапились під Києвом, то, мені здається, що взагалі ставлення Ізраїля до війни дуже сильно міняється. Сергій Ауслендер Журналіст

Ауслендер також додав, що сподівається, що це дуже сильно, зокрема, вплине і на позицію ізраїльського уряду, яке до останнього вважало, що з Москвою і Путіним можна про щось домовитись.

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