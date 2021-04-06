Стріляли із табельної зброї: з потяга Костянтинівка – Київ зняли двох військових

У потязі, який прямував з Костянтинівки до Києва, 6 квітня 2 військових влаштували стрілянину із табельної зброї. Через них потяг зупинився й запізнюється у столицю аж на 6 годин.

На станції Красноград на Харківщині спецпризначенці змушеними були обеззброїти військових та зняти їх з потяга. Ймовірно, чоловіки просто розважались.

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Ймовірно були п'яними

У коментарях на сторінці Укрзалізниці люди припускають, що вони були п'яними. Стрільбу вони влаштували із табельної зброї – дозвіл на носіння мають.

На щастя, ніхто не постраждав.

Поїзд запізнюється

Після проведення слідчих дій поїзд продовжив рух за маршрутом. Втім, у Київ він прибуде із запізненням приблизно на 6 годин. Залізничники докладають максимум зусиль, щоб зменшити його відставання від графіка.

Укрзалізниця вдячна поїзній бригаді поїзда за висококваліфіковані дії у нестандартній ситуації. До прибуття правоохоронців залізничники вживали усіх можливих заходів, щоб 11 пасажирів вагону не постраждали,

– мовиться у повідомленні Укрзалізниці.

Також залізничники зазначили, що вже зібрали інформацію щодо пересадок пасажирів вказаного поїзда. Наразі вони організовують найзручніші стикувальні маршрути для тих, хто прямує далі.

За фактом стрілянини відкрито кримінальне провадження.

Поїзд "Київ – Війна"

Цікаво, що саме про цей поїзд № 126 був знятий документальний фільм режисера Корнія Грицюка "Поїзд Київ — Війна".

Героями фільму стали безпосередні пасажири поїзду. Серед них — військовослужбовці, жителі окупованих територій, звичайні мешканці підконтрольних українському уряду територій.

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