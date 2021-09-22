Стріляли по групі спортсменів: подробиці вбивства відомого бізнесмена у центрі Черкас

Загиблим внаслідок стрілянини у Черкасах виявився відомий підприємець Михайло Козлов. Чоловіка відвезли до лікарні на приватній автівці, однак врятувати його медики не змогли.

За даними головного редактора черкаського телеканалу "Антена", невідомі зловмисники почали стріляти по відвідувачах у закладі "Львівська майстерня шоколаду". Кілька чоловіків отримали вогнепальні поранення.

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Загинув внаслідок інциденту підприємець Михайло Козлов.

Вбитого називають причетним до криміналу

За даними місцевих ЗМІ, загиблий був співзасновником ГО "Організований захист громадян" та охоронної компанії "Сталь".

Пов'язані з організаціями Козлова чоловіки організовували пікет прокуратури Черкас та брали участь у розбірках за базу вчителів.

У 2020 році правоохоронці перевіряли "Організований захист громадян" на зв'язок з тероризмом.

22 вересня Козлов пив каву з компанією спортсменів. У цей час до приміщення кафе на вулиці Байди Вишневецького, 32 увійшли двоє чоловіків.

Вони відкрили вогонь з автоматів. Серед постраждалих був і Козлов. Крім того, поранення отримали й інші спортсмени з компанії підприємця. Про їх стан наразі нічого невідомо.

Наразі правоохоронці намагаються з'ясувати всі обставини вчинення злочину, а також встановити особи вбивць підприємця.