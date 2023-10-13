Стрілянину на блокпості в Києві здійснив доброволець територіальної громади, – прокуратура

У Святошинському районі Києва 12 жовтня сталася стрілянина. Вогонь відкрив доброволець територіальної громади.

У пресслужбі Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону розповіли, що інцидент трапився під час перевірки документів. Наразі фахівці досліджують усі обставини події.

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Доброволець територіальної громади почав стрілянину

На одному зі встановлених блок-постів у Києві під час перевірки документів один з водіїв відмовився виконати вимоги зведеного наряду та намагався проїхати без перевірки. Тому лен ДФТГ відкрив вогонь з автоматичної зброї та зупинив автомобіль, пошкодивши одне з коліс.



На київському блокпості почалась стрілянина / Фото Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону

За процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону слідчими поліції розпочалося кримінальне провадження. Слідчі встановлюють, чи був факт перевищення влади або службових повноважень, яке супроводжувалось застосуванням зброї працівником правоохоронного органу.



Куля пошкодила одне з коліс / Фото Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону

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Коротко про стрілянину на київському блокпості

За словами речниці поліції Києва Юлії Гірдвіліс, внаслідок рикошету водій отримав незначне опікове поранення. Він відмовився від госпіталізації.

У Святошинському районі столиці на вимогу військового водій транспортного засобу не здійснив зупинку. Військовий вистрелив з пістолета, а невідомий отримав поранення внаслідок рикошету,

– розповіла спікерка.

Вона додала, що правоохоронці Святошинського відділення столичної поліції виїхали на місце події, аби задокументувати обставини події.

Вранці того ж дня невідомий озброєний чоловік увірвався в бізнес-центр на проспекті Вацлава Гавела, що в Солом'янському районі столиці. Він вигнав звідти охоронців, відкрив хаотичний вогонь у різні боки та намагався не пропустити в будівлю представників правоохоронних органів. Окрім того, зловмисник погрожував встановити "розтяжку", аби завадити силовикам зайти всередину.