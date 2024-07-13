У Черкасах чоловік відкрив стрілянину з пістолета прямо на вулиці

Днями на вулиці Черкас між двома чоловіками стався конфлікт, який завершився стріляниною. Порушника, який відкрив вогонь, згодом затримали.

Близько 16:00 патрульні роти ТОР отримали повідомлення про те, що на вулиці Сумгаїтській невідомий чоловік під час конфлікту здійснив постріл зі зброї.

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У Черкасах затримали стрільця

Поліцейські встановили, що в заявника виникла суперечка з невідомим громадянином, опісля чого останній дістав предмет схожий на пістолет, здійснив постріл у землю та швидко покинув місце події.

ТОРівці вирушили на обстеження прилеглої території та невдовзі виявили особу, яка підходила за описом, в одному з дворів на вулиці Сумгаїтській та затримали, ймовірного, порушника. Згодом громадянин добровільно віддав зброю.

Інспектори викликали слідчо-оперативну групу на місце події.

Затримання стрільця у Черкасах: дивіться відео

Нагадаємо, 18 червня на вулиці Києва невідомий розстріляв казахського опозиціонера, який перебував в автівці разом зі своєю дружиною.