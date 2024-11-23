Стрілянина у готелі в Києві: у мережі з'явилося відео бійки перед інцидентом

У Києві пізно вночі 23 листопада сталася моторошна стрілянина у готелі "Sky Loft". У мережі з'явилося відео бійки перед тим, як стався цей інцидент.

Внаслідок стрілянини загинув чоловік. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

До теми У Києві в готелі сталася стрілянина: є жертва та постраждалі

Що відомо про бійку перед стріляниною у готелі в Києві

У місцевих телеграм-каналах зазначили, що перед тим, як у готелі "Sky Loft" в Києві сталася стрілянина, була також і бійка.

Канали опублікували кадри з місця події, на яких можна побачити, що у готелі чоловіки влаштували гармидер та скидали все, що бачили на своєму шляху, б'ючи один одного.

Бійка перед стріляниною у готелі у Києві: дивіться відео (18+)

Повідомляється, що "чоловік, на ім'я Рашик, після того, як був відправлений другим у нокаут, в ході бійки дістав пістолет і прострелив двох людей".

Чоловіки влаштували гармидер у київському готелі: дивіться відео (18+)

Зрештою внаслідок інциденту один чоловік помер, ще двоє наразі перебувають у лікарні.

До слова, у поліції Києві повідомили, що вже почали кримінальне провадження у справі про стрілянину у готелі "Sky Loft" в Києві. Поліцейські затримали одного з учасників бійки, стрілка наразі розшукують.