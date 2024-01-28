Відкрили вогонь під час молитви, є жертва: у Стамбулі до католицької церкви увірвалися невідомі

Під час недільної служби в італійській церкві Святої Марії в стамбульському районі Сариєр стався збройний напад. Двоє чоловіків у масках увірвалися до храму та відкрили вогонь.

Невідомі скоїли напад близько 11:40 (за місцевим часом), розповів міністр внутрішніх справ. Не минулося без жертв.

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Є жертва, пошук нападників триває

Міністр внутрішніх справ розповів, що двоє нападників були в масках.

Громадянин С. Т., який перебував під час молитви в церкві Святої Марії в районі Сариєр, зазнав збройного нападу з боку двох осіб і, на жаль, помер,

– повідомив Алі Єрлікая.

На місце подій направили багато нарядів поліції. Розпочали масштабне розслідування. Пошук нападників триває.

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Директор новин CNN TURK заявив, що ті, хто здійснили напад, прийшли до церкви з автоматичною зброєю.

Ми рішуче засуджуємо збройний напад на одного з наших громадян під час служби в церкві Санта-Марія в Сариєрі, Стамбул,

– заявив речник Партії справедливості та розвитку.

Додав, що сили безпеки вже проводять широкомасштабне розслідування.

"Ті, хто загрожує миру та безпеці наших громадян, ніколи не досягнуть своїх цілей", – підкреслив Омер Челік.

Зауважимо, також ЗМІ пишуть, що начебто ще є поранені. Втім, точна кількість поки невідома.

Збройний напад у Стамбулі / Фото з CNN TURK

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