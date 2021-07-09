2 місяці під вартою: суд обрав запобіжний захід голосіївському стрілку – відео

У Києві суд обрав запобіжний захід Іванові Мартинюку – так званому "голосіївському стрільцю". Чоловік нещодавно влаштував стрілянину, внаслідок чого поліцейський зазнав поранень. Також постраждав цивільний.

Суд арештував підозрюваного на 60 діб. Прокурори клопотали саме щодо такого запобіжного заходу.

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Під час засідання суду затриманий за стрілянину по патрульному Сергію Василенку не заперечував використання зброї. Однак підкреслив, що нібито не міг знати, що за дверима перебувають поліцейські.

Адвокати підозрюваного кажуть про те, що правоохоронець закрив власнику житла дверне вічко. Тому він буцімто фізично не міг побачити нікого з копів. Крім того, юристи наполягали на тому, що підозра про вчинення злочину була написана з порушенням законодавства.

Просив викликати адвокатів та надати постанову суду

Під час свого виступу в суді Мартинюк зазначив, що дізнався про прихід охоронців компанії "Шериф" від охоронців житлового комплексу.

Після того, як представники приватної фірми нібито почали ламати йому двері, власник квартири буцімто попросив показати йому відповідну постанову суду та дочекатися приїзду адвокатів. Тоді він викликав патрульних.

Відкрити двері правоохоронцям зловмисник нібито не міг, оскільки замок було пошкоджено. Коли ж гості почали спроби зрізати дверні петлі болгаркою, чоловік застосував зброю.

Пожежу ж Мартинюк влаштував, оскільки побоювався штурму КОРДом.

Фігуранту кримінальнгого провадження інкримінують скоєння тяжкого злочину, а у Кримінальному кодексі за це передбачений лише арешт без можливості вийти під заставу. Через це служителі Феміди вирішили посадити Мартинюка до СІЗО.

Якщо чоловіка визнають винним під час розгляду справи по суті, йому загрожує від 7 років ув'язнення і до довічного.

Дивіться відео пояснень свого вчинку голосіївським стрілком: