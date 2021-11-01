Суд Полтави виніс вирок 17-річному підлітку, який забив чоловіка до смерті й зняв це на камеру

17-річний убивця з Полтави отримав термін за ґратами. Київський районний суд Полтави оголосив вирок місцевому мешканцю.

Мовиться про жорстоке вбивство, яке трапилося у Полтаві 13 жовтня 2020 року на зупинці громадського транспорту "Сінна". Хлопець, якому тоді було 16 років, до смерті побив чоловіка.

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Унаслідок завданих травм, 46-річний потерпілий помер у лікарні 27 жовтня. У поліції спершу відкрили кримінальне провадження за фактом вбивства через необережність, а згодом перекваліфікували на умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до загибелі потерпілого.

Розслідування жорстокого вбивства в Полтаві

Одразу після моторошного інциденту юнакові повідомили про підозру. На час досудового розслідування обрали запобіжний захід – домашній арешт з 21:00 до 6:00.

Водночас призначили ряд експертиз. Опісля слідство встановило додаткові обставини та докази, на підставі яких і перекваліфікували справу.

Ще 21 квітня 2021 року до Київського райсуду Полтави скерували обвинувальний акт. А вже 29 жовтня суд оголосив вирок та призначив 17-річному вбивці покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

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