Стус проти Медведчука: суд постановив стягнути з кума Путіна майже 140 тисяч гривень

Апеляційний суд задовольнив заяву видавництва Vivat та постановив стягнути з нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука майже 140 тисяч гривень. Йдеться про гроші, які видавництво витратило на правову допомогу в апеляційній інстанції.

Апеляційний суд Києва 7 квітня прийняв відповідне рішення. Про це 8 квітня повідомив В'ячеслав Якубенко – адвокат Вахтанга Кіпіані.

Важливо Кіпіані виграв справу проти Медведчука

Що відомо про рішення суду

Апеляційний суд задовольнив заяву видавництва Vivat і додатковою постановою стягнув з Медведчука 139,5 тисячі гривень, витрачених видавництвом на правову допомогу в апеляційній інстанції,

– повідомив В'ячеслав Якубенко.



Апеляційний суд постановив стягнути з Віктора Медведчука 139,5 тисяч гривень / Фото з фейсбуку Якубенка

"Тепер це спір про гроші. Грошима Медведчук не поступиться: подаватиме касаційну скаргу. Show must go on", – написав адвокат.

Що цьому передувало