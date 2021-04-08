Стус проти Медведчука: суд постановив стягнути з кума Путіна майже 140 тисяч гривень

20:04

Апеляційний суд задовольнив заяву видавництва Vivat та постановив стягнути з нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука майже 140 тисяч гривень. Йдеться про гроші, які видавництво витратило на правову допомогу в апеляційній інстанції.