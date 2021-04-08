Стус проти Медведчука: суд постановив стягнути з кума Путіна майже 140 тисяч гривень

Апеляційний суд задовольнив заяву видавництва Vivat та постановив стягнути з нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука майже 140 тисяч гривень. Йдеться про гроші, які видавництво витратило на правову допомогу в апеляційній інстанції.
Джерело:фейсбук В'ячеслава Якубенка
Апеляційний суд Києва 7 квітня прийняв відповідне рішення. Про це 8 квітня повідомив В'ячеслав Якубенко – адвокат Вахтанга Кіпіані.
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Що відомо про рішення суду
Апеляційний суд задовольнив заяву видавництва Vivat і додатковою постановою стягнув з Медведчука 139,5 тисячі гривень, витрачених видавництвом на правову допомогу в апеляційній інстанції,
– повідомив В'ячеслав Якубенко.
Апеляційний суд постановив стягнути з Віктора Медведчука 139,5 тисяч гривень / Фото з фейсбуку Якубенка
"Тепер це спір про гроші. Грошима Медведчук не поступиться: подаватиме касаційну скаргу. Show must go on", – написав адвокат.
Що цьому передувало
- Журналіст та історик Вахтанг Кіпіані написав книжку "Справа Василя Стуса". У ній є інформація про суд над Василем Стусом. Адвокатом Василя Стуса був Віктор Медведчук, тому в книзі згадується його ім'я.
- Віктор Медведчук подав до суду, мовляв, окремі уривки з книги ображали його честь та гідність.
- У жовтні 2020 року Дарницький районний суд Києва вирішив заборонити книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса".
- Після цього видавництво оголосило про новий наклад книги. Тоді книгу розкупили за лічені години, а Vivat вирішили надрукувати ще один наклад.
- Сам журналіст сказав, що подаватиме апеляцію.
- 19 березня суд задовольнив апеляцію Вахтанга Кіпіані та видавництва – зняв заборону на поширення книги "Справа Василя Стуса".