Замовне вбивство столичного лікаря: кілер почув вирок суду

Суд виніс вирок у справі гучного вбивства відомого столичного лікаря. Кілер отримав довічне ув'язнення, а його спільник – 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що злочин стався 2 лютого 2020 року у Києві. Замовили вбивство естетичного хірурга, директора компанії DMK Ukraine Андрія Сотника.

Читайте також Зґвалтував та вбив: на Хмельниччині хлопець познущався з 16-річної дівчини

Кілер та його спільник готувалися до вбивства майже 2 місяці

Вбивцею виявився громадянин Киргизької Республіки 1982 року народження. Ще наприкінці 2019 року він отримав замовлення на вбивство столичного хірурга.

Тоді він прибув авіарейсом в Україну і почав готуватися до скоєння злочину зі своїм знайомим. Спільник мав громадянство Росії та Киргизької Республіки й проживав у Києві.



Суд виніс вирок у справі вбивства столичного хірурга / Фото Київської прокуратури

Майже 2 місяці зайняла підготовка у злочинців. Вони збирали інформацію про хірурга, дізналися його розпорядок дня, які має звички, з ким спілкується. Згодом чоловіки придбали перероблений самозарядний пістолет, де був пристрій для поглинання звуку пострілу.

Для стеження за своєю жертвою зловмисники використовували орендовані на третіх осіб автомобілі, а для спілкування між собою - сім-карти різних мобільних операторів,

– поділилися деталями у прокуратурі.

Увечері 2 лютого кілер підстеріг Андрія Сотника й вистрілив у нього 4 рази. Лікар загинув на місці.



Деталі гучної смерті Андрія Сотника / Фото Київської прокуратури

Вже через 2 тижні зловмисників упіймали з підробленими документами. Виконавець вбивства намагався виїхати з України через Одесу, а його спільника затримали у столиці.

Суд присудив злочинцям покарання у вигляді тривалого позбавлення волі. Кілер одержав довічне, а його товариш – 15 років за ґратами.

Зверніть увагу Забив чоловіка кулаками, а жінку порізав скальпелем: подвійне вбивство на Одещині

Що відомо про Андрія Сотника

Андрій Сотник народився 1977 року у Донецьку. Там він проживав до початку російської агресії проти України.

Переїхав до Києва після вторгнення російських військ на Донбас. Працював пластичним хірургом, згодом став очільником клініки DMK Ukraine.

На сайті клініки пише, що Андрій Сотник був кандидатом медичних наук, пластичним і естетичним хірургом. Крім того, загиблий був експертом GEP DMK International.

Актуально – Навіщо СБУ прийшла у Києво-Печерську лавру з обшуками: дивіться відео