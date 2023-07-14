Цинізму немає меж: журналісти знайшли в української судді російський паспорт

В української судді Людмили Арестової журналісти знайшли російське громадянство. Свій паспорт вона отримала у 2014 році після анексії Криму країною-агресоркою.

Сама суддя відкидає всі закиди щодо того, що вона має цей паспорт. Водночас журналісти виявили, що Арестова доволі часто їздила в Крим після його анексії.

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Арестова має російське громадянство

Журналісти зазначили, що відповідно до витягу з "Роспаспорту", суддя Людмила Арестова стала громадянкою Росії 5 квітня 2014 року. Сам паспорт їй видали 10 квітня того ж року.



Арестова володіє російським паспортом / Фото "Радіо Свободи"

У витягу до отриманого паспорта зазначено, що причина набуття громадянства Росії суддею є одна зі статей так званого договору про "включення" Криму до складу Росії. Розслідувачі змогли за допомогою сайту податкової служби Росії встановити індивідуальний податковий номер Арестової, прив’язаний до її російського паспорта.



Арестова подавалася на отримання російського паспорта / Фото "Радіо Свободи"

Окрім того, у джерелах із баз даних про клієнтів медичних організацій Росії журналісти знайшли інформацію із зазначенням даних російського паспорта, на ім'я Людмили Арестової і її податкового номера. Також там зазначена адреса поштової скриньки, яка, ймовірно, належить сину Арестової – Максиму.



Арестова має номер платника податків Росії / Фото "Радіо Свободи"

Згадка про Арестову також є у базі даних російської медичної лабораторії "Гемотест". Ці записи свідчать про те, що суддя при проходженні тесту на коронавірус вказувала дані саме російського паспорта.



Арестова проходила тест на ковід в російському закладі / Фото "Радіо Свободи"

У «Гемотесті» розслідувачам повідомили, що на відміну від інших аналізів, для здачі тесту на коронавірус обов’язково треба надати оригінал паспорта Росії. Така ж умова вказана і на офіційному сайті медлабораторії.



Арестова надала російський паспорт для проходження тесту на ковід / Фото "Радіо Свободи"

Чинність документа Арестової журналісти перевірили за допомогою офіційного сервісу МВС Росії. Станом на 13 липня 2023 року російський паспорт судді серед недійсних не значиться.



У базі медичних даних наявні дані з російського паспорта Арестової / Фото "Радіо Свободи"

Розслідувачі також віднайшли фотографії Арестової, зроблені в окупованому Севастополі, у закладі "33 пінгвіни". Судячи з назви альбому "Наташа ДР" та світлин, опублікованих у 2018 році, це було святкування дня народження доньки Арестової Наталії.



Арестова святкувала день народження доньки у Севастополі / Фото "Радіо Свободи"

Від джерел у правоохоронних органах журналісти отримали дані про перетин адмінкордону з Кримом суддею за останні п’ять років. Так, розслідувачі дізналися, що Арестова щонайменше 6 разів відвідала півострів у 2018 році, 7 – у 2019, у 2020 – 1 раз, у 2021 – 5 разів. Востаннє із подорожі в Крим суддя повернулася за місяць до вторгнення – у січні 2022 року.



Арестова часто відвідувала анексований Крим / Фото "Радіо Свободи"

Журналісти також підрахували загальну тривалість перебування Арестової у Криму, починаючи з середини 2018 року. Вони визначили, що суддя перебувала в анексованому півострові щонайменше 255 днів, тобто майже пів року.

На сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів журналісти знайшли анкету судді Арестової, яку вона заповнювала у 2018 році, коли проходила кваліфікаційне оцінювання. На запитання, чи має вона громадянство іншої держави, суддя відповіла: "Ні, не маю".



Арестова не вказувала наявність російського паспорта в українських документах / Фото "Радіо Свободи"

Арестова у 2019 році заповнювала аналогічну анкету, коли подавалася на посаду судді Окружного адміністративного суду Києва. Тоді вона знову не повідомила про російський документ.



Арестова знову не вказала наявність російського паспорта / Фото "Радіо Свободи"

У коментарі журналістам суддя також стверджувала, що не має російського громадянства.

Я тільки знаю, що я жила в Криму, була там зареєстрована і працювала в суді. Тому мені такий паспорт, можливо, дійсно був виданий,

– сказала вона.

На уточнення щодо схожості почерку та підпису у документах з суддівського досьє та у витягу з автоматизованої системи "Роспаспорт", Арестова розповіла, що це "підробка", бо там міститься інформація, "яка не відповідає дійсності".



Арестова стверджує, що не має російського паспорта / Фото "Радіо Свободи"

На запитання щодо обліку даних паспорта, на ім'я Арестової у джерелах із баз російських медичних організацій, суддя відповіла, що проходила тести на коронавірус на підконтрольній Україні території.



Арестова стверджує, що всі російські документи підроблені / Фото "Радіо Свободи"

Суддя також не бачить нічого такого в тому, що вона часто відвідувала Крим. Адже вона запевняла, що в неї там живуть "літні батьки, що мають дуже серйозні захворювання".

ДБР уже займалося справою щодо Арестової

Арестова стверджувала, що начебто питанням наявності в неї російського громадянства вже досліджувалося Державним бюро розслідувань. Вона зазначила, що для неї це не нова інформація.

З 2021 року ДБР займається цим питанням. Мене допитували стосовно цієї інформації й показували форму (форма 1П – 24 Канал), яка є там, і я скажу, що там міститься свідомо неправдива інформація. У мене були обшуки вдома, в мене шукали цей паспорт, в суді шукали,

– розповіла вона.

У ДБР також зазначили, що правоохоронці здійснюють досудове розслідування у цьому провадженні за ознаками кримінальних правопорушень щодо державної зради, незаконне втручання в роботу автоматизованих систем в органах та установах системи правосуддя і службове підроблення.

"У межах вказаного кримінального провадження перевіряється можливе внесення Арестовою Л.В. організації неправдивих відомостей до автоматизованої системи документообігу суду, вчиненому службовою особою, яка має право доступу до цієї системи, за попередньою змовою групою осіб", – додали в ДБР.

Попри це, правоохоронці наголосили, що наразі не встановлено достатніх даних та доказів для підозри судді у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень.

Сама Арестова запевняє, що органи буцімто сфабрикували справу для того, щоб втручатися в діяльність суду.

Зараз я подала скаргу в районний суд Києва на ДБР, розглядаються підстави вже рік в Європейському суді з прав людини, і зараз готуються вже інші скарги, щодо додаткових порушень,

– сказала вона.

Після розмови з журналістом до редакції надійшли адвокатські запити чоловіка судді Сергія Васильєва з вимогою надати інформацію про журналістів, які проводять розслідування щодо судді. Згодом Арестова направила окремий запит до розслідувачів із запитаннями, яким саме обсягом інформації вони про неї володіють і вимогою "знищити персональну інформацію судді".