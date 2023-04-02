Російський військовий потрапив у секс-скандал з оголеними дівчатами: встановлено його ім’я

Російський військовий вляпався у секс-скандал. Він записав відео до старшого командира, а в цей час позаду нього красувалися оголені дівчата.

Як виявилось, цим скандальним військовим став Сухотерин Роман Анатолійович. Однак пропагандистські ЗМІ вирішили чомусь змінити та приховати справжнє ім’я чоловіка та назвали його Глібом, інформує 24 Канал.

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Секс-скандал з російським військовим

Героєм відео з двома оголеними дівчатами виявився військовий. Ба більше, за цей ролик йому вже погрожують відправкою на фронт в Україну. Справжнє ім’я чоловіка – Сухотерин Роман, але його чомусь приховано називають Глібом.

Як стало відомо, Сухотерин Роман служить замкомандиром взводу в одному із загальновійськових училищ. Коли відео з'явилося у мережі, на нього звернуло увагу начальство училища. У підсумку військовому оголосили дві догани. Окрім цього, через два тижні на нього чекає атестаційна комісія з переведення у так звану "зону спеціальної військової операції".



Військовий Сухотерин Роман / фото InformNapalm



Сухотерин Роман, який потрапив у секс-скандал / фото InformNapalm



Скандальний російський військовий / фото InformNapalm

Попередньо, за словами друзів російського військового, телефон Романа могли зламати і тому вже через день після запису відео воно почало гуляти по пропагандистських телеграм-каналах. До речі, скандальний ролик можна подивитись за посиланням.

Що ж, мабуть, у росіян лише одне є покарання – відправка на війну в Україну. І це вкотре доводить, що на фронт окупанти кидають недолугих та дурних військових.

У мережу злили стриптиз російського генерала

Раніше російський генерал вирішив продемонструвати "еротичні хореографічні навички" не лише дзеркалу у ванній. У скандальне відео потрапив заступник головнокомандувача Сухопутних військ та експовноважений представник російського царька Олександр Матовніков. Він також є старшим оперативної групи Сухопутних військ Росії у Білорусі.

На оприлюднених кадрах можна побачити, як Матовніков не лише танцює під музику, а й демонструє свої геніталії. Кому саме він присвятив це відео – невідомо.