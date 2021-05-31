На Сумщині затримали замовника кількох вбивств

У Сумській області правоохоронці затримали 50-річного замовника кількох вбивств. Зловмисник хотів вбити людину через особисті неприязні відносини.

Деталі затримання зловмисника

Замовника затримали під час передачі частини грошей. Зловмисником виявився мешканець міста Охтирка.

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Напередодні правоохоронці затримали безпосереднього виконавця та інших фігурантів злочину.

Співпраця одного із них дуже не сподобалася зловмиснику. Він у черговий раз вдався до крайнощів і замовив вбивство "співробітника",

– розповіли правоохоронці.

До речі, одне з вбивств, яке замовив затриманий, трапилося ще 4 роки тому.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу замовнику.

На Сумщині вбили свідка злочину

У березні 2021 року у межах Ямпільського і Шосткинського районів Сумської області вбили свідка незаконної вирубки лісу. 3 місцевих мешканців зрубали 62 вільхи, а щоб перевезти дерева, найняли місцевого мешканця. Коли водія зупинили поліцейські, він розповів, на кого працює. Через це замовники вбили чоловіка, аби той не співпрацював з правоохоронцями. Зловмисникам вже повідомили про підозри.