Фізичне або сексуальне насильство: у світі кожна третя жінка зазнавала жорсткого поводженя

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що у всьому світі кожна третя жінка впродовж життя зазнавала фізичного або сексуального насильства. Зокрема, мовиться про близько 736 мільйонів осіб.

Представники ВООЗ проаналізували дані вже наявних опитувань впродовж 2000 – 2018 років. Вони провели найбільше подібне дослідження, оновивши попередні оцінки, які були оприлюднені у 2013 році.

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Відповідно до результатів, більшість жінок зазнають насильства ще у молодому віці. Водночас кількість постраждалих осіб здебільшого залишається незмінною.

Найпоширеніша форма насильства

За даними ВООЗ, кожна четверта жінка у світі віком від 15 до 24 років вже зазнає насильства з боку інтимного партнера. Ще кожна третя особа зазнає сексуального насильства впродовж усього свого життя.

Згідно з даними, найпоширенішою формою жорстокого поводження у світі є насильство з боку інтимних партнерів. Про це заявили близько 641 мільйона жінок.

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Ще 6% жінок заявили, що вони зазнавали насильства від сторонніх людей.