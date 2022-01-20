Свята минули, осад лишився: топ недоречних питань і порад на сімейних застіллях

Ми починаємо чекати різдвяних свят, коли у магазинах з’являються мандарини, по тб – реклама Коли, а на душі розквітають морозяні квіти. Однак, останні швидко тануть під променями завеликих очікувань від новорічного періоду. Бо реальність виявляється не завжди радісною. Часто після таких канікул багатьом з нас не завадило б ще кілька днів відпочинку для відновлення фізичних та психологічних сил.

Про непрохані поради і недоречні питання від рідні і знайомих – далі в матеріалі для гонзо-рубрики "Гріх".

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Грінч на мінімалках

Дитиною я з нетерпінням чекала зимових свят. Не дивно, бо це був час, коли єдине, що мене хвилювало перед різдвяним періодом – це підсумкові контрольні роботи вкінці семестру. Після них починалися канікули з книжками про "Гаррі Поттера", яблучними пляцками і одним каналом по телевізору в баби на селі.

Вже на старті відчуваю себе Грінчем, проте зізнаюся – зараз для мене зима асоціюється з періодом цілковитого розорення та непроханими порадами, а не передноворічним трепетом. Останній зникає приблизно тоді, коли ти починаєш любити оливки, "Поляну квасову" і думаєш, де взяти гроші на подарунки та як справитися зі шквалом недоречних питань.

На мою суб’єктивну думку, "дружні, корисні та такі необхідні поради" від друзів та родичів на сімейних застіллях – це одна з причин багатьох недолюблювати свята. Здається, що останні кілька років тільки й мови, що про особисті кордони. І такого би не мало бути. Але ж всі ми чули – поради роздаються "лише з найкращих міркувань".

Модний вирок

Тільки бажаючи добра, наші близькі радять нам поправитись чи схуднути, не знаючи, що насправді стоїть за змінами ваги. Це ті самі люди, які кажуть "в тебе губи як в діда Івана, ніц нема", а потім питають "нащо ти собі то накачала, чисто як качка".

Відомо також, що програма "Зніміть це негайно" нервово курить у стороні порівняно з експертною думкою цьоці Люди. Адже саме у неї на горищі мішки для пшениці набагато стильніші за всі твої оверсайзи. Сережка в носі, хвостик у хлопця, кольорові пасма стають потенційним початком розмови про те, чи все добре у тебе з головою і взагалі "що ти цим хочеш доказати?" Відповідь "та нічого" – звичайно ж нікого не влаштує. Найкраще взагалі було б прикупити собі шубу, бо судячи зі всього, якщо ти огорнутий у шкуру вбитих тварин, то крізь тебе краще проходить Божа благодать.

Взагалі, інколи таке відчуття, що ти сидиш не за столом, а в прямому ефірі телешоу. Бо думка про те, що ти "своїми чорними лахами накличеш біду на себе і всіх навколо", здається, не що інше як спроба потягатися у вміннях з учасниками програми "Битва екстрасенсів".

"Гріх" – це нова рубрика сайту 24 каналу у гонзо-стилі. Матеріали, написані з сарказмом, сатирою та іронією, націлені висміяти соціальний рагулізм. "Гріх" – це нагадування, що у світі немає чорного і білого. Грішне може бути смішним. А смішне – грішним. Ми готові сміятися з важливих тем, щоб їх було чути гучніше.Авторка проєкту – заступниця головної редакторки з мультимедійних питань Катерина Козачинська

"Кроляче їдло"

Коли йдеш в гості, то інколи краще на день забути, що ти вегетаріанець. Бо зазвичай знайдеться хтось на кшталт дядька Вернона з "Гаррі Поттера", який обов’язково прокоментує твоє "кроляче їдло". Не їсиш холодець? Та ж то курка! Несприйняття лактози? Не сміши, адже "в дитинстві ти так гарно пив молочко, і нічого тобі не було".

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"Пора"

Але коментування вашої зовнішності і харчових звичок буквально ніщо з коментуванням вашого особистого життя. Якщо ви часом не у стосунках, то вам обов’язкового нагадають, що "пора" вже когось знайти. Цікаво, на яку реакцію ці порадники розраховують? Що людина скаже: "Блін! Дякую, а то ходжу з думкою, що щось забулося. А то я собі пару маю знайти. Якби не ви… Добре, ви тут гостіться, а я йду пройдусь. Можливо, когось надибаю".

Бо це ж найбільше щастя бути в стосунках, навіть якщо вони для соціальної галочки і щоб родичі не діймали! Але це вже зовсім інша тема.

Безкінечне "пора"

Однак, якби все було так просто. Якщо ви у стосунках, то чекайте питань: "доки ходити будете?", "жити разом і не розписуватись, то якось не по-людськи". І нарешті головний маніпулятивний аргумент всіх старших родичів – "ше м би повидіти, як ти одружуєшся і можна помирати". Чесне слово, хоч бери і вступай у фейковий шлюб, щоб совість була чиста.

І якби ж то на шлюбі закінчувалось. Шлюб же для чого укладають? Щоб байстрюків не родити. Про дітей після весілля будуть питати відразу. І чим більше ви одружені, тим більше будуть питати. І не всі при цьому задумуються, у чому причина їх відсутності.

Але якщо і дитина є, то що далі? Правильно! Далі має бути друга дитина, щоб і першій скучно не було, і щоб одненькою не росла. А якщо є двоє? Тут, до речі, мені батьки двох дітей розповіли різні історії. Мамі двох хлопчиків говорили, що ще треба дівчинку. Мамі двох дівчаток сказали "а хто ж фамілію буде продовжувати?" А татові хлопчика і дівчинки сказали, що "треба берегтися тепер". Цікаво, берегтися чого? Напевно, бо вже весь комплект зібрано, і нащо годувати цілий виводок? Чи як це працює?



Ви точно це чули / Колаж 24 каналу, дизайн Сергія Матусовського і Богдани Гілей

10 заповідей на свята

Говорити про цю проблему насправді можна безкінечно, але як її уникати? Для початку можна спробувати наші 10 заповідей на свята (читай як жарт):

Не май іншої теми, крім політики. Тема складна, але вже краще пояснювати, чому не любиш канал НАШ (не наш, насправді), ніж чому на цей рік знов не треба тримати теля. Не називай намарно імені дівчини/хлопця, з якими не збираєшся вступати в шлюб. Не сотвори собі проблем, розлого відповідаючи на питання. Говори "так", "ні", "бо я люблю рошенівський зефір" Пам'ятай Різдво святкувати. У що б ви вірили чи не вірили – все одно треба колядувати і їсти кутю Помагай матері своїй. Поки ти ходиш по хліб, робиш чай, дорізаєш пляцки – ти в безпеці. Не вбивай свій стрес алкоголем, бо з ним ти вбиваєш і свою пильність. Але якщо інакше не витримуєш, то знай, що принаймні одна людина тебе не засудить. Не чини спроб щось пояснити і тим більше виправдатись. Цим ти викажеш свою слабкість і тебе більше нічого не врятує. Не кради у людей можливість розказати про чудодійні властивості алое, чому не несуться кури та рецепт цибулевого відвару в газеті "Експрес". Адже коли слухаєш когось, не треба говорити самому. Не свідчи неправдиво на ближніх, але розказуй про них. Вже краще детально розповідати про весілля подруги (а ще краще розлучення), ніж пояснювати, чому ще не було твого. Не бажай нічого, що належить ближньому твоєму, але бажай всього, що біля ближнього твого за столом. Поки у тебе набитий салатами рот, ти не зможеш відповідати на питання. Ті кілограми того варті, а після свят зганяєте. Або не зганяєте. Тут одне з двох.

Зараз в ТікТоці багато жартів про те, що після свят найпопулярніші професії – психолог і психотерапевт, що, до речі, і справді не зашкодить. А взагалі, чисто по-людськи, раджу запастися тим міфічним вмінням, яке називається "а ти будь мудрішим". Тим більше, свята вже минули, і у нас зараз буде достатньо часу, щоб оговтатися і набратися комунікаційних скілів до Паски.

І насамкінець

А слушні поради на майбутнє про те, як нетоксично провести свята у сімейному колі і кайфувати від процесу – читайте тут.

Також нагадуємо, що якщо сімейні конфлікти не обмежуються небажаними зауваженнями і психологічним тиском, то слід звертатися у спеціальні служби. Зокрема, можна адресуватися на Національну "гарячу" лінію з питань запобігання насильству в сім’ї, торгівлі людьми та тендерної дискримінації за номерами телефонів:

116 123 (безкоштовно з мобільних телефонів)

0 800 500 335 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів)

Національна, торгівлі людьми та тендерної дискримінації

Національна гаряча лінія для дітей та молоді

116 111 (з мобільного)

0 800 500 225 (з мобільного або стаціонарного телефону)

Більше номерів підтримки – за посиланням.

Бережіть себе та своїх близьких. Цьом.