Депутат-утікач і фігурант розслідування НАБУ Святослав Олійник заново рветься в політику, – ЗМІ

У політику планує повернутися колишній депутат Верховної Ради і ексголова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник, за яким тягнеться шлейф скандалів і який з початком війни втік з України.

Про це повідомляє видання "Факти". Про плани втікача Святослава Олійника читайте далі.

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"Олійник – людина, котра вже не раз міняла партійну приналежність та політичні погляди і уподобання. Людина, котра літала на ювілей Коломойського у компанії ексрегіонала Віталія Хомутинніка, а тепер сподівається через Хомутинніка "реінкарнуватися" у партії Сергія Притули", – розповідає видання.

Раніше Олійник був членом команди Юлії Тимошенко, потім – партії "Україна майбутнього". Далі він знову змінив партійну приналежність і у 2015 році був обраний депутатом до Дніпропетровської обласної ради від партії Коломойського "Відродження".

У 2020 році Олійник використовував адмінресурс на підтримку кандидата на посаду мера Кривого Рогу від ОПЗЖ Костянтина Павлова. Однак це не єдиний приклад зв'язків Олійника з проросійськими силами, зазначають журналісти.

У липні 2021 року СБУ почала викликати на допити колишніх народних депутатів, котрі голосували за так звані "Харківські угоди", розслідуючи справу про державну зраду. Серед них є і Святослав Олійник,

– пише видання.

Нещодавно в соцмережах Олійника з'явився допис із російськими наративами, зокрема із закликом до поступок Росії.

Олійник розміщує у пості прапор держави, яка лише у його рідному місті за один раз вбила 40 людей ракетним ударом по багатоповерхівці,

– відреагував тоді журналіст Денис Казанський.

Зв'язками Олійника раніше цікавилося також НАБУ, яке підозрювало політика у спробі приховати активи за допомоги підставних осіб, зокрема цивільної дружини Ірини Гунази.

Крім того, НАБУ розслідує приватизацію Аульської хлоропереливної станції. Це стратегічне підприємство – єдине у регіоні, яке займалося розфасовуванням хлору для очищення питної води. Саме Олійник зібрав сесію, на якій було прийнято рішення про приватизацію "АХП". Незабаром станцію купила фірма, пов'язана з Коломойським.

"Справу про приватизацію "АХП" кваліфікували за 364 статтею Кримінального кодексу – зловживання владою чи службовим становищем. Якщо вина Олійника буде доведена у суді, йому загрожує 6 років за ґратами", – резюмує ЗМІ.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Олійник під час війни зводить новий будинок у Словаччині.