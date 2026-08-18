5 унікальних функцій Gemini, які ChatGPT все ще спромігся повторити

Штучний інтелект Google Gemini отримав серію розширених можливостей, які дають йому суттєву перевагу над головним конкурентом. Чат-бот виконує низку завдань, що досі залишаються недосяжними для ChatGPT у звичайному режимі.

Як пише Tom's Guide, Google Gemini має низку інструментів, які виходять за межі звичних чат-функцій. Частина з них пов’язана з роботою з медіа, інша – з екосистемою Google та автоматизацією повсякденних завдань.

Як Gemini створює повноцінні музичні треки?

Gemini вміє генерувати не лише тексти пісень чи акорди. Завдяки вбудованому музичному генератору Lyria 3 користувачі можуть отримати готовий аудіотрек із вокалом і музичним супроводом.

Для створення композиції достатньо ввести текстовий запит, завантажити фотографію, відео або навіть текстове повідомлення. Результат можна завантажити у форматі MP3 або зберегти як MP4 з обкладинкою.

Для створення повноцінного треку потрібно перемкнути Gemini на модель Pro.

Що Gemini вміє робити з Google Фото?

Сервіс аналізує підключений обліковий запис Google Фото за людьми, місцями та об'єктами без потреби вручну завантажувати знімки в діалог. Користувачі можуть попросити штучний інтелект знайти світлини з певного дня народження або уточнити, які страви замовляли під час відпустки.

Для роботи цієї функції потрібні особистий акаунт Google, вік від 18 років та ввімкнене групування облич.

Gemini перетворює документи на подкасти

Gemini вміє перетворювати звіти, презентації, нотатки NotebookLM та аналітичні матеріали на аудіоогляд під назвою Audio Overview. Замість читання об'ємних файлів користувачі слухають розмову двох віртуальних ведучих у форматі подкасту. Створений аудіофайл можна прослухати в додатку, завантажити на пристрій або поширити через посилання.

Персональні цифрові аватари

Користувачі з платною підпискою можуть створити цифрового двійника на базі моделей Gemini Omni та Google Veo. Для цього потрібно записати обличчя та голос за підказками на смартфоні, повертаючи голову та читаючи запропонований текст. Після завершення процесу аватара можна викликати в текстових запитах за допомогою позначки профілю.

Gemini аналізує відео з YouTube за посиланням

Чат-бот аналізує публічні відеоролики з YouTube безпосередньо за текстовим посиланням у вебверсії та мобільному додатку. Gemini створює стислий переказ, шукає відповіді на питання щодо змісту відео та виділяє корисні інструкції, пропускаючи рекламні вставки й вступні частини.

У чому сила екосистеми Google

Попри те, що ChatGPT залишається затребуваним інструментом для багатьох робочих завдань, Google активно використовує свою широку інфраструктуру сервісів для кращих можливостей Gemini. Прямий доступ до файлових сховищ, медіаплатформ та інструментів генерації контенту дає чат-боту суттєві переваги в інтеграції з повсякденними цифровими звичками користувачів.