Как пишет Tom's Guide, Google Gemini обладает рядом инструментов, выходящих за рамки привычных функций чата. Часть из них связана с работой с мультимедиа, другая – с экосистемой Google и автоматизацией повседневных задач.

Как Gemini создает полноценные музыкальные треки?

Gemini умеет генерировать не только тексты песен или аккорды. Благодаря встроенному музыкальному генератору Lyria 3 пользователи могут получить готовый аудиотрек с вокалом и музыкальным сопровождением.

Для создания композиции достаточно ввести текстовый запрос, загрузить фотографию, видео или даже текстовое сообщение. Результат можно скачать в формате MP3 или сохранить как MP4 с обложкой.

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Для создания полноценного трека нужно переключить Gemini на модель Pro.

Что Gemini умеет делать с Google Фото?

Сервис анализирует подключенную учетную запись Google Фото по людям, местам и объектам без необходимости вручную загружать снимки в диалог. Пользователи могут попросить искусственный интеллект найти фотографии с определенного дня рождения или уточнить, какие блюда заказывали во время отпуска.

Для работы этой функции необходимы личный аккаунт Google, возраст от 18 лет и включенная функция группировки лиц.

Gemini превращает документы в подкасты

Gemini умеет преобразовывать отчеты, презентации, заметки NotebookLM и аналитические материалы в аудиообзор под названием Audio Overview. Вместо чтения объемных файлов пользователи слушают разговор двух виртуальных ведущих в формате подкаста. Созданный аудиофайл можно прослушать в приложении, скачать на устройство или поделиться ссылкой.

Персональные цифровые аватары

Пользователи с платной подпиской могут создать цифрового двойника на базе моделей Gemini Omni и Google Veo. Для этого нужно записать лицо и голос, следуя подсказкам на смартфоне, поворачивая голову и читая предложенный текст. По завершении процесса аватара можно вызвать в текстовых запросах с помощью значка профиля.

Gemini анализирует видео с YouTube по ссылке

Чат-бот анализирует публичные видеоролики с YouTube непосредственно по текстовой ссылке в веб-версии и мобильном приложении. Gemini создает краткое изложение, ищет ответы на вопросы о содержании видео и выделяет полезные инструкции, пропуская рекламные вставки и вступительные части.

Почему сила экосистемы Google

Несмотря на то, что ChatGPT остается востребованным инструментом для многих рабочих задач, Google активно использует свою обширную инфраструктуру сервисов для расширения возможностей Gemini. Прямой доступ к файловым хранилищам, медиаплатформам и инструментам генерации контента дает чат-боту существенные преимущества в интеграции с повседневными цифровыми привычками пользователей.