В Одесі запускають 5G: де доступно та яка швидкість

В Одесі офіційно розпочали випробування мережі мобільного зв'язку п'ятого покоління. Нова технологія забезпечує надвисоку швидкість передавання даних та дозволяє розвантажити існуюче покриття у місцях найбільшого скупчення людей.

Рекордні швидкості вже тут

Пілотний проєкт реалізує Міністерство цифрової трансформації України разом із провідними мобільними операторами. Під час випробувань швидкість передавання даних перевищує 1 гігабіт на секунду, а середні показники становлять 600 – 700 мегабіт на секунду. Використання 5G дозволяє перенаправити частину трафіку та зменшити навантаження на мережі 4G.

Сьогодні в Україні вже працюють 340 базових станцій нового стандарту, а швидкісний інтернет протестували понад 3,8 мільйона унікальних абонентів у Львові, Бородянці, Харкові та Києві. Масштабування технології допоможе підготувати інфраструктуру до повноцінного запуску після закінчення воєнного стану.

Пілотний проєкт 5G офіційно стартував в Одесі. Разом із мобільними операторами ми аналізуємо роботу вже запущеного обладнання в реальних умовах,

– прокоментували у пресслужбі Міністерства цифрової трансформації України.

Як підключити 5G на смартфоні

Майже 30 відсотків смартфонів українців вже підтримують зв'язок п'ятого покоління, тому пристрій зазвичай підключається до мережі автоматично. Якщо підключення не відбулося, фахівці радять увімкнути 5G у налаштуваннях мобільної мережі, оновити операційну систему, вимкнути режим економії енергії та перезавантажити телефон.

Мета пілоту – протестувати роботу 5G в українських умовах і підготувати основу для його подальшого масштабного розвитку після завершення воєнного стану. Досвід Одеси стане частиною цього процесу та допоможе розвивати сучасну цифрову інфраструктуру в регіоні,

– додав голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Новий стандарт гарантує стабільне з'єднання під час масових заходів і забезпечить комфортні умови для дистанційної роботи та онлайн-навчання.