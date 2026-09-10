Рекордные скорости уже здесь

Пилотный проект реализует Министерство цифровой трансформации Украины совместно с ведущими мобильными операторами. Во время испытаний скорость передачи данных превышает 1 гигабит в секунду, а средние показатели составляют 600–700 мегабит в секунду. Использование 5G позволяет перенаправить часть трафика и снизить нагрузку на сети 4G.

Сегодня в Украине уже работают 340 базовых станций нового стандарта, а высокоскоростной интернет протестировали более 3,8 миллиона уникальных абонентов во Львове, Бородянке, Харькове и Киеве. Масштабирование технологии поможет подготовить инфраструктуру к полноценному запуску после окончания военного положения.

Пилотный проект 5G официально стартовал в Одессе. Совместно с мобильными операторами мы анализируем работу уже запущенного оборудования в реальных условиях,

– прокомментировали в пресс-службе Министерства цифровой трансформации Украины.

Как подключить 5G на смартфоне

Почти 30 процентов смартфонов украинцев уже поддерживают связь пятого поколения, поэтому устройство обычно подключается к сети автоматически. Если подключение не произошло, специалисты советуют включить 5G в настройках мобильной сети, обновить операционную систему, отключить режим экономии энергии и перезагрузить телефон.

Цель пилотного проекта – протестировать работу 5G в украинских условиях и подготовить основу для его дальнейшего масштабного развития после завершения военного положения. Опыт Одессы станет частью этого процесса и поможет развивать современную цифровую инфраструктуру в регионе,

– добавил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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Новый стандарт гарантирует стабильное соединение во время массовых мероприятий и обеспечит комфортные условия для удаленной работы и онлайн-обучения.