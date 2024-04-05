Російський Газпром потрапив у трійку найбільших у світі забрудників повітря

Минулий рік був найспекотнішим за всю історію спостережень, а 2024-й обіцяє стати ще теплішим. Новий звіт показує, що попри всі міжнародні домовленості й загрози провідні виробники викопного палива та цементу ігнорують зміни клімату й активно погіршують ситуацію.

Деталі звіту

Дослідження Carbon Majors Database виявило, що лише 57 компаній відповідальні за 80 відсотків світових викидів вуглекислого газу в період з 2016 по 2022 рік. 38% відсотків від загального обсягу викидів за цей період припадає на національні держави, 37% – на державні підприємства і 25 відсотків – на компанії, що належать інвесторам.

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Близько 200 сторін прийняли Паризьку угоду 2015 року, взявши на себе зобов'язання скоротити викиди парникових газів. Однак 58 державних та інвесторських компаній у базі даних Carbon Majors збільшили обсяги видобутку за минулі роки. Це число представляє виробників по всьому світу. Більшість оцінених компаній походять з Азії, ще частина – з Європи та Північної Америки.

Не можна сказати, що ситуація хоча б повільно змінюється на краще. Міжнародне енергетичне агентство виявило, що споживання вугілля зросло на вісім відсотків за сім років до 8,3 мільярда тонн — рекордно високого рівня.

У звіті державна компанія Coal India названа одним з трьох найбільших виробників вуглекислого газу.

названа одним з трьох найбільших виробників вуглекислого газу. Російська державна енергетична компанія "Газпром" та державна нафтова компанія Saudi Aramco замикають трійку найбільших порушників.

та державна нафтова компанія замикають трійку найбільших порушників. Exxon Mobil очолила список американських компаній, на частку якої припадає 1,4% світових викидів вуглекислого газу.

Ці компанії отримали мільярдні прибутки, заперечуючи проблему, затягуючи та перешкоджаючи кліматичній політиці. Вони витрачають мільйони на рекламні кампанії про те, що є частиною сталого рішення, продовжуючи при цьому інвестувати у збільшення видобутку викопного палива,

– заявила Цепора Берман, директорка міжнародних програм Stand.earth та голова Договору про нерозповсюдження викопного палива, у своїй заяві.

На її думку, ці висновки підкреслюють, що нам, як ніколи, потрібно, щоб уряди протистояли цим компаніям, і нам потрібна нова міжнародна співпраця в рамках Договору про викопне паливо, щоб покласти край експансії викопного палива й забезпечити реальний перехід до екологічного майбутнього.