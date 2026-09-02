Некомерційна організація хоче запустити "найдешевшу з можливих" місій до Альфи Центавра

Некомерційна організація Fermi Explorer Mission планує у 2029 році запустити унікальний апарат до системи Альфа Центавра. Метою амбітного проєкту стане вивчення глибокого космосу та пошук відповідей на легендарний парадокс Фермі про існування позаземного життя.

Мінімум витрат та передові технології

Ініціатором цієї ідеї виступив британський фізик і засновник компанії Starcloud Філіп Джонстон. Замість тривалих розробок і мільярдних бюджетів команда вирішила використати наявні технології та створити найдешевшу міжзоряну місію в історії людства, пише Ars Technica. Загальна вартість усього проєкту складе менше 15 мільйонів доларів, а один із провідних виробників супутників уже надав відповідну цінову пропозицію

Ми сподіваємося стати першими, хто вирушить у дорогу, і останніми, хто прибуде до Альфи Центавра,

– прокоментував президент місії Філіп Джонстон.

Штучний інтелект будує маршрут

Основна складність полягала в тому, що після прольоту повз Юпітер сонячне світло стає занадто слабким для роботи двигунів. Вирішити цю проблему допоміг фізик Алекс Вісснер-Гросс, який використав можливості штучного інтелекту для розрахунку складної траєкторії подорожі.

Звіт ШІ на 81 сторінку запропонував апарату летіти у напрямку Сонця, щоб наблизитися до нього на відстань 0,42 астрономічної одиниці. Там завдяки сонячному випромінюванню та ефекту Оберта зонд виконає маневр прискорення і вийде на міжзоряну траєкторію до тризіркової системи Альфа Центавра – найближчого зоряного сусіда Сонця, що знаходиться на відстані приблизно 4,4 світлових роки від нас

Швидкість зонда вагою від 100 до 200 кілограмів сягне 25 кілометрів на секунду. Хоча подорож триватиме приблизно 77 000 – 80 000 років, вона доведе реальність міжзоряних перельотів, повідомляє видання Space. Космічний апарат нестиме щонайменше 1 кілограм корисного вантажу. Зв'язок із зондом триватиме лише 18 місяців, а наземні телескопи зможуть стежити за ним до Юпітера. Попри це, запуск місії дозволить людству краще зрозуміти наше місце у Всесвіті.

Ми дійсно можемо зіткнутися з Великим фільтром,

– заявив засновник компанії Starcloud Філіп Джонстон.

Фізик додав, що запуск місії та подальше доведення технічної можливості перельотів звузить перелік пояснень парадоксу Фермі. Якщо польоти до сусідніх зірок є відносно дешевими та реальними, але ми не бачимо слідів інших цивілізацій, то розумне життя у Всесвіті є надзвичайно рідкісним явищем. Це змусить людство з більшою відповідальністю ставитися до своєї місії охоронців життя у галактиці.