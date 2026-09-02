Мінімум витрат та передові технології

Ініціатором цієї ідеї виступив британський фізик і засновник компанії Starcloud Філіп Джонстон. Замість тривалих розробок і мільярдних бюджетів команда вирішила використати наявні технології та створити найдешевшу міжзоряну місію в історії людства, пише Ars Technica. Загальна вартість усього проєкту складе менше 15 мільйонів доларів, а один із провідних виробників супутників уже надав відповідну цінову пропозицію

Ми сподіваємося стати першими, хто вирушить у дорогу, і останніми, хто прибуде до Альфи Центавра,

– прокоментував президент місії Філіп Джонстон.

Штучний інтелект будує маршрут

Основна складність полягала в тому, що після прольоту повз Юпітер сонячне світло стає занадто слабким для роботи двигунів. Вирішити цю проблему допоміг фізик Алекс Вісснер-Гросс, який використав можливості штучного інтелекту для розрахунку складної траєкторії подорожі.

Звіт ШІ на 81 сторінку запропонував апарату летіти у напрямку Сонця, щоб наблизитися до нього на відстань 0,42 астрономічної одиниці. Там завдяки сонячному випромінюванню та ефекту Оберта зонд виконає маневр прискорення і вийде на міжзоряну траєкторію до тризіркової системи Альфа Центавра – найближчого зоряного сусіда Сонця, що знаходиться на відстані приблизно 4,4 світлових роки від нас

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Швидкість зонда вагою від 100 до 200 кілограмів сягне 25 кілометрів на секунду. Хоча подорож триватиме приблизно 77 000 – 80 000 років, вона доведе реальність міжзоряних перельотів, повідомляє видання Space. Космічний апарат нестиме щонайменше 1 кілограм корисного вантажу. Зв'язок із зондом триватиме лише 18 місяців, а наземні телескопи зможуть стежити за ним до Юпітера. Попри це, запуск місії дозволить людству краще зрозуміти наше місце у Всесвіті.

Ми дійсно можемо зіткнутися з Великим фільтром,

– заявив засновник компанії Starcloud Філіп Джонстон.

Фізик додав, що запуск місії та подальше доведення технічної можливості перельотів звузить перелік пояснень парадоксу Фермі. Якщо польоти до сусідніх зірок є відносно дешевими та реальними, але ми не бачимо слідів інших цивілізацій, то розумне життя у Всесвіті є надзвичайно рідкісним явищем. Це змусить людство з більшою відповідальністю ставитися до своєї місії охоронців життя у галактиці.