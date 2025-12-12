Які пристрої можна під'єднувати до телевізора без HDMI-кабелю

Хоча HDMI спрощує під'єднання пристроїв до телевізора, іноді портів не вистачає або виникає потреба у бездротових рішеннях. Існує кілька альтернативних способів розширити функціонал домашнього кінотеатру – від Bluetooth-навушників і оптичних саундбарів до USB-накопичувачів і навіть старих відеомагнітофонів.

Редакція 24 Каналу підготувала короткий огляд чотирьох типів пристроїв, які працюватимуть без HDMI-з'єднання з вашим телевізором розширюючи його можливості та функціонал.

Які бездротові аудіопристрої сумісні з телевізорами?

Більшість сучасних телевізорів і медіаплеєрів підтримують Bluetooth, що дозволяє підключати бездротові навушники так само легко, як до смартфона. Це ідеальний варіант для перегляду фільмів наодинці або коли потрібно не турбувати інших членів родини.

Процес підключення простий: утримуйте кнопку на навушниках для активації режиму сполучення, потім завершіть налаштування через меню телевізора.



Навушники дозволяють переглядати контент не турбуючи інших членів родини / Фото Depositphotos

Проте є певні обмеження. Телевізори зазвичай не підтримують одночасне підключення кількох Bluetooth-пристроїв, тому для спільного перегляду доведеться відключати навушники й використовувати динаміки.

Інша проблема – якість звуку. Хоча теоретично можливе передавання об'ємного звуку Dolby Atmos і DTS:X через Bluetooth, телевізори рідко підтримують цю функцію, а про бездоганну якість без втрат годі й мріяти. Також можлива десинхронізація звуку з відео, хоча це часто можна виправити в налаштуваннях.

Чому оптичні саундбари досі актуальні?

Оптичні порти колись були вершиною технологій для домашнього аудіо. Останніми роками їх витіснив HDMI, який пропонує ширшу сумісність зі стандартами ARC/eARC для спрощеного обміну аудіо між пристроями.

Однак оптичне з'єднання досі підходить для більшості цифрових стерео та об'ємних форматів, навіть якщо не підтримує бездоганну якість або тривимірний звук. Це може заощадити тисячі гривень порівняно з іншими акустичними системами.

Найбільша незручність оптичної технології – відсутність функцій CEC. Ці функції автоматично вмикають або вимикають динамік разом із телевізором і дозволяють регулювати гучність без додаткових налаштувань чи окремого пульта.

Для керування саундбаром доводиться спочатку навчити його розпізнавати сигнали звичайного пульта, а також вимикати Bluetooth у налаштуваннях телевізора, оскільки інакше пульт відмовляється використовувати інфрачервоний передавач. Кожного разу після увімкнення телевізора Bluetooth потрібно вимикати знову, якщо гучність не встановлена на потрібному рівні.

Як використовувати USB-накопичувачі з телевізором?

Для багатьох людей USB-порти на телевізорі перетворилися лише на спосіб живлення стрімінгових приставок. Проте більшість телевізорів можуть відтворювати музику й відео безпосередньо з USB-накопичувача або переглядати фотографії. За правильного підходу можна створити особисту медіатеку, незалежну від стрімінгових сервісів і навіть інтернет-з'єднання.



Зовнішній жорсткий диск може слугувати зручним сховищем для домашньої медіатеки / Фото Depositphotos

Проте існують й певні перешкоди.

По-перше , виробники телевізорів не вкладають багато зусиль у розробку інтерфейсів для офлайн-медіа. Вони часто прості й незручні, тому не варто очікувати ефектних слайд-шоу з фотографій або налаштовуваних плейлистів як у Spotify. Також потрібно відформатувати флешку або SSD у форматі, який розпізнає телевізор – найімовірніше NTFS або FAT32.

Також можуть виникнути несподівані обмеження функцій. Дешеві накопичувачі й телевізори можуть не впоратися зі швидкістю та якістю відео у роздільній здатності 4K, а тривимірний об'ємний звук навряд чи буде доступний.

Чи можна під'єднати старе обладнання до сучасного телевізора?

Якщо у вас є колекція відеокасет VHS, завжди існує спосіб під'єднати відеомагнітофон до сучасного телевізора. Зазвичай це передбачає використання HDMI-адаптера, але деякі телевізори можуть підтримувати відео через роз'єми 3,5 міліметра, якщо в них немає вбудованих компонентних гнізд.



Не поспішайте позбуватися своєї VHS бібліотеки, адже її можна переглядати на сучасному ТВ / Фото Unsplash

Для 3,5-міліметрового підключення потрібен дуже специфічний адаптер для виходів відеомагнітофона. З DVD-програвачами та LaserDisc-плеєрами краще одразу використовувати відповідний HDMI-адаптер.

Та вам слід приготуватися до сумнівних результатів, особливо якщо не використовуєте HDMI. Відео матиме дуже низьку роздільну здатність, і навіть при збільшенні масштабу неможливо додати деталі, яких спочатку не було.

Також можуть виникнути проблеми зі співвідношенням сторін і візуальні артефакти, як-от почергова розгортка. Деякі люди вдаються до сторонніх пристроїв захоплення відео для максимального покращення якості.