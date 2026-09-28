Шпигунський скандал: американська програма для європейської поліції виявилась російською

Американську компанію Oxygen Forensics, яка роками постачала європейським правоохоронцям софт для цифрової криміналістики, таємно контролювали громадяни Росії. Її програмне забезпечення одночасно розробляли для російських спецслужб, що створило загрозу витоку секретних даних.

Спецоперація під прикриттям американського бренду

Міністерство юстиції США висунуло офіційні звинувачення керівництву фірми Oxygen Forensics, штаб-квартира якої формально розташована у штаті Вірджинія. Слідчі встановили, що підприємство приховувало справжніх власників і реальних розробників з Росії. Системи для вилучення й аналізу інформації зі смартфонів і комп'ютерів створювала команда фахівців у Росії під керівництвом росіянина Олега Давидова, хоча номінальним очільником вважався громадянин США Лі Райбер, пише POLITICO.

Правоохоронці вже затримали Лі Райбера у США.

Олега Давидова арештували в лондонському аеропорту Гітроу під час спроби вилетіти до Стамбула.

П'ятеро росіян, які стояли за Oxygen Forensics, одночасно володіли російською компанією "МКО Сістемс". Ця структура продавала аналогічні технології з потенційно вбудованими шпигунськими функціями Федеральній службі безпеки та Міністерству внутрішніх справ Росії. Попри введення санкцій США у 2022 році, власники продовжили таємно фінансувати розробку софту в РФ.

Американські правоохоронці вже заблокували банківські рахунки підприємства, вилучили 57 доменів і мережеву інфраструктуру.

Масштаби проникнення в структури Євросоюзу

Програмне забезпечення компанії активно інтегрували в європейські інституції. Oxygen Forensics залучали до проєкту EVIDENCE у 2014 – 2016 роках, який отримав понад 1,9 мільйона євро з бюджету Євросоюзу для покращення обміну цифровими доказами. У межах цієї ініціативи компанія співпрацювала з Європолом, Євроюстом та Європейським бюро з боротьби з шахрайством.

Інший проєкт INSPECTr використовував цей софт для аналізу кримінальних доказів аж до 2023 року. Крім того, в межах програми Євросоюзу з управління кордонами софт передали правоохоронцям Марокко, а фахівці компанії проводили для них навчання.

Продукцію компанії закуповували національні поліцейські органи Німеччини, Іспанії, Італії, Польщі, Румунії та Латвії. Угорська поліція у грудні 2024 року підписала контракт на суму 10,14 мільйона угорських форинтів, який діяв до кінця 2025 року.

Прокуратура італійського міста Сассарі у 2026 році офіційно внесла це програмне забезпечення до переліку рекомендованих інструментів для вилучення даних.

Реакція експертів та загрози безпеці

Правозахисники тривалий час попереджали про російські корені розробників, а поточне розслідування США підтвердило ці побоювання.

Якщо програмне забезпечення російського виробництва, створене для ФСБ та Слідчого комітету, використовували для обробки бази кримінальних доказів Єврокомісії, це створює серйозну загрозу компрометації секретної інформації та доступу до неї російської влади,

– прокоментувала виданню POLITICO юридична радниця правозахисної організації Access Now росіянка Наталія Крапіва.

Вона закликала Європейський Союз і кожен уряд, який використовує ці інструменти, негайно призупинити їхнє застосування та провести повноцінне розслідування того, як компанія у власності Росії десятиліттями працювала всередині західних правоохоронних органів.

Наразі американські слідчі не виявили шкідливого коду в самому програмному забезпеченні, проте загроза несанкціонованого доступу до матеріалів кримінальних справ залишається високою.