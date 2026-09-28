Спецоперация под прикрытием американского бренда

Министерство юстиции США выдвинуло официальные обвинения руководству компании Oxygen Forensics, штаб-квартира которой формально расположена в штате Вирджиния. Следователи установили, что компания скрывала истинных владельцев и реальных разработчиков из России. Системы для извлечения и анализа информации со смартфонов и компьютеров создавала команда специалистов в России под руководством россиянина Олега Давыдова, хотя номинальным руководителем считался гражданин США Ли Райбер, пишет POLITICO.

Правоохранители уже задержали Ли Райбера в США.

Олега Давыдова арестовали в лондонском аэропорту Хитроу при попытке вылететь в Стамбул.

Пятеро россиян, стоящих за Oxygen Forensics, одновременно владели российской компанией "МКО Системс". Эта структура продавала аналогичные технологии с потенциально встроенными шпионскими функциями Федеральной службе безопасности и Министерству внутренних дел России. Несмотря на введение санкций США в 2022 году, владельцы продолжили тайно финансировать разработку программного обеспечения в РФ.

Американские правоохранительные органы уже заблокировали банковские счета предприятия, изъяли 57 доменов и сетевую инфраструктуру.

Масштабы проникновения в структуры Евросоюза

Программное обеспечение компании активно интегрировали в европейские институты. Oxygen Forensics привлекали к проекту EVIDENCE в 2014–2016 годах, который получил более 1,9 миллиона евро из бюджета Евросоюза для улучшения обмена цифровыми доказательствами. В рамках этой инициативы компания сотрудничала с Европолом, Евроюстом и Европейским бюро по борьбе с мошенничеством.

Другой проект INSPECTr использовал это программное обеспечение для анализа уголовных доказательств вплоть до 2023 года. Кроме того, в рамках программы Евросоюза по управлению границами программное обеспечение было передано правоохранительным органам Марокко, а специалисты компании проводили для них обучение.

Продукцию компании закупали национальные полицейские органы Германии, Испании, Италии, Польши, Румынии и Латвии. Венгерская полиция в декабре 2024 года подписала контракт на сумму 10,14 миллиона венгерских форинтов, который действовал до конца 2025 года.

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Прокуратура итальянского города Сассари в 2026 году официально внесла это программное обеспечение в перечень рекомендуемых инструментов для извлечения данных.

Реакция экспертов и угрозы безопасности

Правозащитники давно предупреждали о российских корнях разработчиков, а текущее расследование США подтвердило эти опасения.

Если программное обеспечение российского производства, созданное для ФСБ и Следственного комитета, использовалось для обработки базы уголовных доказательств Еврокомиссии, это создает серьезную угрозу компрометации секретной информации и доступа к ней со стороны российских властей,

– прокомментировала изданию POLITICO юридический советник правозащитной организации Access Now россиянка Наталья Крапива.

Она призвала Европейский Союз и каждое правительство, использующее эти инструменты, немедленно приостановить их применение и провести полноценное расследование того, как компания, принадлежащая России, десятилетиями работала внутри западных правоохранительных органов.

На данный момент американские следователи не обнаружили вредоносного кода в самом программном обеспечении, однако угроза несанкционированного доступа к материалам уголовных дел остается высокой.