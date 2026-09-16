Перше велике оновлення для Android 17 починає надходити на смартфони користувачів: що нового

Компанія Google офіційно розпочала поширення стабільної версії оновлення Android 17 QPR1 разом із вересневим патчем безпеки 2026 року та порцією нових функцій Feature Drop. Користувачі Pixel отримали оновлений дизайн, покращений інтерфейс та корисні налаштування.

Новий вигляд системного інтерфейсу та візуальні ефекти

Після тривалого періоду бета-тестування оновлення стало доступним у першу чергу для власників гаджетів самої Google, повідомляє 9to5Google. Розробники освіжили зовнішній вигляд системи, додавши більше ефектів розмиття по всьому інтерфейсу. Найбільше розмиття тла помітне в оновленій панелі гучності з напівпрозорим оформленням у стилі Dynamic Color, а також у меню вимкнення пристрою, яке отримало схожий вигляд із вибором віджетів із червневого релізу Android 17.

Зміни торкнулися й системного медіаплеєра. Коли відкриті кілька додатків із відтворенням аудіо чи відео, інтерфейс перемикається на нову карусель Material 3. Замість звичайних крапок у нижній частині користувачі тепер бачать попередній перегляд інших активних програм, а поточна картка трохи зменшується, звільняючи для цього місце.

Зручніші швидкі налаштування та робочий стіл

Панель швидких налаштувань отримала нову анімацію з ефектом підстрибування під час відкриття, а в нижньому правому кутку з'явилася оновлена іконка для редагування значків. Плитка мобільних даних поповнилася перемикачем "Більше не запитувати", а для зручного перемикання мов введення додали окрему плитку "Клавіатура". Окрім того, інструмент запису екрана тепер за замовчуванням вибирає останній використаний додаток.

Змінилося й керування ярликами на головному екрані. У разі тривалого натискання на іконку програми меню тепер чітко розділене на швидкі ярлики самого додатка та системні дії, такі як створення бульбашок або додавання віджетів. Тривале утримання на порожньому місці відкриває оновлений швидкий перемикач шпалер із більш закругленими кутами та без проміжків між пунктами.

Серед інших дрібних нововведень розробники додали нову іконку налаштувань у стилі M3 Expressive, яку раніше вперше застосували у смартгодинниках Pixel Watch. Під час запуску камери з заблокованого екрана за допомогою подвійного натискання кнопки живлення з'явилася нова анімація. Додаток Health Connect на смартфонах тепер вміє відстежувати відстань та спалені калорії на додачу до кількості кроків.

Підтримувані пристрої

Оновлення Android 17 QPR1 розгортають для великого списку пристроїв: Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a, Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold, Pixel 10a, Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL та Pixel 11 Pro Fold.

Як встановити оновлення

Щоб перевірити наявність оновлення вручну, необхідно перейти в Налаштування – Система – Оновлення ПЗ та натиснути кнопку "Перевірити наявність оновлень". Користувачі, які тестували версію Android 17 QPR1 Beta 9, отримають невеликий допрацьований файл для переходу на стабільну збірку.

Програма Android Beta продовжуватиме діяти для тестування майбутніх випусків. Учасникам бета-тестування, які прагнуть перейти на стабільну версію, потрібно попередньо скасувати участь у програмі, при цьому дані з пристрою видалятися не будуть.