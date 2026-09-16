Новый дизайн системного интерфейса и визуальные эффекты

После длительного периода бета-тестирования обновление стало доступно в первую очередь для владельцев гаджетов самой Google, сообщает 9to5Google. Разработчики обновили внешний вид системы, добавив больше эффектов размытия по всему интерфейсу. Больше всего размытие фона заметно в обновленной панели громкости с полупрозрачным оформлением в стиле Dynamic Color, а также в меню выключения устройства, которое получило схожий вид с выбором виджетов из июньского релиза Android 17.

Изменения коснулись и системного медиаплеера. Когда открыто несколько приложений с воспроизведением аудио или видео, интерфейс переключается на новую карусель Material 3. Вместо обычных точек в нижней части пользователи теперь видят предварительный просмотр других активных приложений, а текущая карточка немного уменьшается, освобождая для этого место.

Более удобные быстрые настройки и рабочий стол

Панель быстрых настроек получила новую анимацию с эффектом подпрыгивания при открытии, а в правом нижнем углу появилась обновленная иконка для редактирования значков. Плитка мобильных данных пополнилась переключателем "Больше не спрашивать", а для удобного переключения языков ввода добавили отдельную плитку "Клавиатура". Кроме того, инструмент записи экрана теперь по умолчанию выбирает последнее использованное приложение.

Изменилось и управление ярлыками на главном экране. При длительном нажатии на иконку приложения меню теперь четко разделено на быстрые ярлыки самого приложения и системные действия, такие как создание пузырьков или добавление виджетов. Длительное удерживание в пустом месте открывает обновленный быстрый переключатель обоев с более скругленными углами и без промежутков между пунктами.

Среди других мелких нововведений разработчики добавили новый значок настроек в стиле M3 Expressive, который ранее впервые был использован в смарт-часах Pixel Watch. При запуске камеры с заблокированного экрана с помощью двойного нажатия кнопки питания появилась новая анимация. Приложение Health Connect на смартфонах теперь может отслеживать расстояние и сожженные калории в дополнение к количеству шагов.

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Поддерживаемые устройства

Обновление Android 17 QPR1 развертывается для большого списка устройств: Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a, Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold, Pixel 10a, Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL и Pixel 11 Pro Fold.

Как установить обновление

Чтобы проверить наличие обновления вручную, необходимо перейти в "Настройки" – "Система" – "Обновления ПО" и нажать кнопку "Проверить наличие обновлений". Пользователи, тестировавшие версию Android 17 QPR1 Beta 9, получат небольшой доработанный файл для перехода на стабильную сборку.

Программа Android Beta продолжит действовать для тестирования будущих выпусков. Участникам бета-тестирования, желающим перейти на стабильную версию, необходимо предварительно отказаться от участия в программе, при этом данные с устройства удаляться не будут.