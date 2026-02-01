Який телефон Android має найкращий ліхтарик

Ліхтарик у смартфоні давно став буденною функцією, але його можливості сильно відрізняються залежно від моделі. Більшість Android-смартфонів мають стандартний спалах для камери, тоді як захищені пристрої пропонують справжні потужні ліхтарі, здатні замінити окремий пристрій.

Використання спалаху камери як ліхтарика стало стандартом для Android і iPhone ще багато років тому. Водночас виробники майже ніколи не вказують характеристики ліхтарика у специфікаціях, адже для більшості покупців це другорядна функція. Про це пише BGR.

Чим відрізняються ліхтарики у звичайних і захищених Android-смартфонах?

Умовно Android-смартфони можна поділити на дві категорії за можливостями ліхтарика. До першої належать масові моделі – флагмани на кшталт Samsung Galaxy S25 або Google Pixel 10, середній клас і бюджетні пристрої, а також складані смартфони. Їхній ліхтарик зазвичай має яскравість у межах кількох десятків люменів і підходить для побутових задач.

Друга категорія – захищені Android-смартфони. Вони значно товстіші, мають великі акумулятори та окремі потужні ліхтарі на задній панелі, які інколи називають кемпінговими. Такі пристрої створюють китайські бренди, зокрема 8849, Unihertz, Oukitel та Ulefone. Яскравість їхніх ліхтарів може сягати сотень або навіть понад тисячі люменів, що вже наближається до повноцінних ручних ліхтарів.

Яка яскравість у звичайних Android-смартфонів?

Оскільки ліхтарик є побічним ефектом використання спалаху камери, виробники не вимірюють його офіційно. Проте сторонні компанії періодично проводять тести. За даними ритейлера Petzl станом на жовтень 2025 року, флагманські Samsung Galaxy серій S і Z видають приблизно 40–60 люменів, а моделі Galaxy A – близько 40–50 люменів.

Для порівняння, iPhone забезпечують приблизно 30–40 люменів. Також користувачі на форумах зазначають, що деякі моделі OnePlus мають суб'єктивно яскравіший ліхтарик, ніж флагмани Samsung і Apple, хоча точні заміри не наводяться. У будь-якому разі варто перевіряти налаштування системи, адже в деяких смартфонах можна вручну підвищити рівень яскравості ліхтарика.

Які Android-смартфони мають найпотужніший ліхтарик?

Якщо потрібен смартфон для роботи в складних умовах, походів або аварійних ситуацій, захищені моделі виглядають значно привабливіше. Станом на початок 2026 року серед найяскравіших Android-смартфонів можна виділити такі:

Oukitel WP100Titan 5G – Android 14, ліхтарик до 1 200 люменів, проєктор 100 люменів і акумулятор 33 000 мА·год

Unihertz Tank 3 Pro – Android 14, ліхтарик до 1 200 люменів, DLP-проєктор і батарея 23 800 мА·год

Oukitel WP56 5G – Android 15, ліхтарик до 1 000 люменів і акумулятор 16 000 мА·год

Oukitel WP58 Pro 5G – Android 15, подвійний ліхтарик до 1 000 люменів і батарея 10 000 мА·год

Unihertz Golden Eye – Android 12, ліхтарик до 980 люменів

Ulefone RugKing – Android 15, ліхтарик 126 люменів і акумулятор 9 600 мА·год

Вибір залежить від пріоритетів: ціни, автономності, актуальності Android або додаткових функцій на кшталт проєктора чи режиму павербанка.