Apple оголосила про новий екологічний проєкт у Каліфорнії. Компанія інвестує у відновлення та сталий догляд за лісом біля річки Гуала́ла, щоб зберегти прибережні червоні секвої та наблизити власну мету – повну кліматичну нейтральність до 2030 року.

Apple розширює глобальний фонд Restore Fund, започаткований у 2021 році спільно з Goldman Sachs та Conservation International. Новим кроком стала співпраця з організацією The Conservation Fund у проєкті з відновлення лісу річки Гуала́ла в окрузі Мендосіно, Каліфорнія. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт Apple.

Що відомо про нову ініціативу Apple?

Головна мета – збереження прибережних червоних секвой та формування нульового вуглецевого сліду, що сприятиме зниженню шкідливих викидів.

З часу запуску Restore Fund приєдналися також Climate Asset Management та постачальники Apple – TSMC і Murata. Нині фонд підтримує два десятки ініціатив у сфері відновлення природи та регенеративного сільського господарства на шести континентах.

За даними MacRumors, проєкт у Каліфорнії є частиною стратегії Apple досягти нульового вуглецевого сліду до 2030 року. Компанія планує скоротити викиди на 75% у порівнянні з рівнем 2015 року, а решту компенсувати природними рішеннями. Йдеться про щорічне усунення 9,6 млн метричних тонн вуглецю. Наразі Apple вже перевищила 60% цього плану.

Це не перший досвід компанії у співпраці з The Conservation Fund. Раніше Apple фінансувала захист понад 36 тисяч акрів лісу в штатах Мен і Північна Кароліна, а також інвестувала у відновлення помірного дощового лісу у Вашингтоні.

Які ще відомі соціальні ініціативи проводить Apple?

Apple з 2006 року співпрацює з благодійною програмою (PRODUCT)RED, випускаючи червоні версії iPhone та аксесуарів, частина виторгу від яких передається до Глобального фонду на боротьбу зі СНІДом в Африці.

Наприклад, коли в 2017 році з’явилися червоні iPhone 7 і 7 Plus, Apple зазначила, що це — “наймасштабніша пропозиція (PRODUCT)RED” серед усіх своїх пристроїв і що продажі цих версій підтримають програми тестування, лікування та профілактики ВІЛ/СНІД у країнах Південної Африки, Гани і Руанді.

Однак останні роки Apple вже не випускає нові моделі в рамках (PRODUCT)RED.