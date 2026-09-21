Смартфони Galaxy, Pixel та iPhone можуть заборонити продавати в США через порушення патентів

Американська Комісія з міжнародної торгівлі розпочала офіційне розслідування, яке загрожує повною забороною продажів флагманських смартфонів від Apple, Samsung та Google на території Сполучених Штатів Америки. Усі троє могли порушити патент.

Чому технологічні гіганти опинилися під загрозою

Причиною розгляду стала скарга від каліфорнійської компанії BoomCloud 360 із міста Енсінітас, яка звинуватила виробників у незаконному використанні власних запатентованих розробок. Йдеться про три патенти, що стосуються технології просторового звучання, яку активно застосовують у сучасних гаджетах. Позивач вимагає від державних органів видати ордер на заборону імпорту й повну зупинку продажів проблемних пристроїв на території країни, пише PhoneArena.

Перелік пристроїв охоплює практично всі популярні новинки останніх років. Під загрозою вилучення з ринку опинилися смартфони Apple від серії iPhone 11 до iPhone 17, модель iPhone Air, планшети iPad, а також навушники AirPods і Beats. Позов також зачіпає смартфони Samsung Galaxy, включно з гнучкою моделлю Galaxy Z Fold 8 Ultra, лінійку Google Pixel та бездротові Bluetooth-навушники обох брендів.

Чи можлива заборона

Подібні прецеденти в історії вже траплялися, тому немає причин вважати, що це неможливо. Наприкінці 2023 року регулятор забороняв продажі Apple Watch Series 9 та Ultra 2 через патентний конфлікт із компанією Masimo. Тоді президент США Джо Байден відмовився накладати вето на рішення комісії, і Apple довелося терміново випускати оновлення програмного забезпечення, щоб відключити спірну функцію вимірювання кисню в крові. Лише в березні 2026 року суд визнав оновлену версію технології правомірною.

BoomCloud 360 – патентний троль?

BoomCloud 360 може виявитися так званим патентним тролем. Це компанії або приватні структури, які скуповують патенти не для виробництва товарів чи розробки технологій, а переважно для отримання грошей через судові позови.

Зазвичай вони знаходять патенти на технології, які вже використовуються іншими компаніями, після чого вимагають ліцензійні платежі або компенсацію за нібито порушення прав інтелектуальної власності.

Якщо домовитися не вдається, патентний троль може звернутися до суду. Такі структури часто називають NPE (non-practicing entities) – "суб'єктами, які не використовують патенти на практиці", хоча не кожна NPE є патентним тролем.

Проблема полягає в тому, що судові процеси щодо патентів можуть коштувати компаніям мільйони доларів навіть тоді, коли позивач не має наміру реально виробляти продукцію. Через це бізнес іноді погоджується виплатити гроші або придбати ліцензію, щоб уникнути тривалого й дорогого судового спору.

Особливо часто від таких позовів потерпають технологічні компанії, оскільки сучасні продукти можуть використовувати тисячі запатентованих рішень.

Коли очікувати остаточного рішення

Нинішній розгляд може затягнутися на тривалий термін. Комісія визначить орієнтовні строки завершення розслідування впродовж 45 днів, а остаточний вердикт очікують лише наприкінці 2027 або на початку 2028 року.

Попри ризик заборони, технологічні компанії мають декілька шляхів розв'язання проблеми. Вони можуть укласти ліцензійну угоду з власником патентів або завчасно змінити програмні алгоритми відтворення звуку.