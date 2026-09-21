Почему технологические гиганты оказались под угрозой

Причиной рассмотрения дела стала жалоба от калифорнийской компании BoomCloud 360 из города Энсинитас, которая обвинила производителей в незаконном использовании собственных запатентованных разработок. Речь идет о трех патентах, что касаются технологии пространственного звучания, которая активно применяется в современных гаджетах. Истец требует от государственных органов выдать ордер на запрет импорта и полную остановку продаж проблемных устройств на территории страны, пишет PhoneArena.

Перечень устройств охватывает практически все популярные новинки последних лет. Под угрозой изъятия с рынка оказались смартфоны Apple от серии iPhone 11 до iPhone 17, модель iPhone Air, планшеты iPad, а также наушники AirPods и Beats. Иск также затрагивает смартфоны Samsung Galaxy, включая гибкую модель Galaxy Z Fold 8 Ultra, линейку Google Pixel и беспроводные Bluetooth-наушники обоих брендов.

Возможен ли запрет

Подобные прецеденты в истории уже имели место, поэтому нет причин считать, что это невозможно. В конце 2023 года регулятор запретил продажи Apple Watch Series 9 и Ultra 2 из-за патентного конфликта с компанией Masimo. Тогда президент США Джо Байден отказался наложить вето на решение комиссии, и Apple пришлось в срочном порядке выпустить обновление программного обеспечения, чтобы отключить спорную функцию измерения уровня кислорода в крови. Лишь в марте 2026 года суд признал обновленную версию технологии правомерной.

BoomCloud 360 – патентный тролль?

BoomCloud 360 может оказаться так называемым патентным троллем. Это компании или частные структуры, которые скупают патенты не для производства товаров или разработки технологий, а преимущественно для получения денег через судебные иски.

Обычно они находят патенты на технологии, которые уже используются другими компаниями, после чего требуют лицензионные платежи или компенсацию за якобы нарушение прав интеллектуальной собственности.

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Если договориться не удается, патентный тролль может обратиться в суд. Такие структуры часто называют NPE (non-practicing entities) – "субъектами, которые не используют патенты на практике", хотя не каждая NPE является патентным троллем.

Проблема заключается в том, что судебные процессы по патентам могут обходиться компаниям в миллионы долларов даже в тех случаях, когда истец не намерен реально производить продукцию. Из-за этого бизнес иногда соглашается выплатить деньги или приобрести лицензию, чтобы избежать длительного и дорогостоящего судебного спора.

Особенно часто от таких исков страдают технологические компании, поскольку современные продукты могут использовать тысячи запатентованных решений.

Когда ожидать окончательного решения

Нынешнее разбирательство может затянуться на длительный срок. Комиссия определит ориентировочные сроки завершения расследования в течение 45 дней, а окончательный вердикт ожидается только в конце 2027 или в начале 2028 года.

Несмотря на риск запрета, у технологических компаний есть несколько способов решения проблемы. Они могут заключить лицензионное соглашение с владельцем патентов или заранее изменить программные алгоритмы воспроизведения звука.