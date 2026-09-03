Apple скасувала два нові MacBook – що сталося з амбітними планами компанії

Apple, схоже, переглянула плани щодо розвитку лінійки ноутбуків. Компанія відмовилася від двох перспективних пристроїв, але водночас готує нову модель, яка може зайняти несподіване місце в її асортименті.

Apple, ймовірно, відмовилася від розробки одразу двох нових моделей MacBook. Йдеться про великий складний пристрій і окремий ноутбук із OLED-дисплеєм, який мав зайняти проміжне місце між наявними моделями. Про це пише MacRumors.

Чому Apple скасувала два нові MacBook?

Складний MacBook більше не розробляють. За даними Omdia, Apple припинила роботу над великим складним MacBook. У розкладеному вигляді діагональ його екрана мала становити від 16,1 до 18 дюймів, тобто приблизно від 41 до 46 сантиметрів.

Раніше повідомлялося, що виробництво цього пристрою вже не вкладалося в початковий графік. Передбачалося, що він може вийти у 2026 році, однак запуск перенесли на пізніший термін.

Водночас навколо самого пристрою існувала певна невизначеність. У попередніх повідомленнях його частіше описували як великий складний iPad із гнучким дисплеєм, а не як повноцінний MacBook. Omdia була серед компаній, які відстежували розробку цього продукту. Тепер, якщо нові дані дослідників відповідають дійсності, Apple повністю відмовилася від цього проєкту.

Ще один великий OLED-MacBook також зник із планів

Другим скасованим пристроєм став окремий MacBook із OLED-екраном. Його дисплей мав отримати діагональ від 14,4 до 16,1 дюйма, тобто приблизно від 37 до 41 сантиметра.

Ця модель повинна була зайняти окрему позицію в асортименті Apple. Вона мала розташуватися між стандартними MacBook Pro і великим складним пристроєм, який компанія також планувала випустити. Після скасування обох проєктів сегмент ноутбуків Apple із діагоналлю приблизно від 14,3 до 16,3 дюйма, схоже, залишиться територією MacBook Pro.

Це означає, що Apple не створюватиме окрему нову лінійку великих ноутбуків між MacBook Air і професійними моделями такого розміру.

Стратегія OLED не змінилася

Водночас відмова від двох конкретних пристроїв не означає, що Apple переглянула свої плани щодо переходу на OLED-дисплеї.

За інформацією Omdia, компанія, як і раніше, має намір поступово впровадити OLED у всю лінійку iPad і MacBook. Однак Apple змінила список пристроїв, які отримають нові панелі, а також технології OLED, що використовуватимуться в різних моделях.

Такий перегляд стратегії відповідає інформації про ймовірну дорожню карту продуктів Apple на 2026 і 2027 роки. OLED-дисплеї відрізняються від традиційних LCD-панелей тим, що окремі пікселі можуть самостійно світитися та вимикатися. Це дозволяє отримувати глибший чорний колір і високий контраст, хоча конкретні характеристики майбутніх MacBook залежатимуть від технологій, які Apple вирішить використати в кожній моделі.

Який новий MacBook Apple готує натомість?

Паралельно з відмовою від великих моделей Apple, за даними джерел, працює над новим MacBook із дисплеєм діагоналлю 13,8 дюйма – приблизно 35 сантиметрів.

Цей ноутбук має зайняти незвичне місце в асортименті компанії. Його планують розташувати між MacBook Air із LCD-дисплеєм і MacBook Pro з OLED-екраном. Для нової моделі Apple, за повідомленнями, збирається використати нове покоління OLED-технологій. Серед заявлених особливостей називають LTPO+ backplane, камеру під дисплеєм і технологію color-filter-on-encapsulation.

Таким чином, 13,8-дюймовий MacBook може фактично зайняти нішу, яку раніше планували віддати скасованому OLED-ноутбуку з діагоналлю від 14,4 до 16,1 дюйма. Однак новий пристрій, схоже, буде позиціонуватися нижче професійних моделей, а не створювати ще одну дорожчу категорію над ними.

OLED MacBook Pro можуть з'явитися вже незабаром

Найбільші зміни все одно очікуються в лінійці MacBook Pro. OLED-моделі з екранами діагоналлю 14,3 і 16,3 дюйма – приблизно 36 і 41 сантиметр відповідно – можуть представити у другій половині 2026 року або на початку 2027 року.

У попередніх повідомленнях ці пристрої також фігурували під неофіційною назвою "MacBook Ultra".

Водночас Apple, за даними Omdia, не збирається одразу припиняти випуск нинішніх MacBook Pro з mini-LED-дисплеями після появи OLED-версій. Обидва типи ноутбуків можуть продаватися паралельно протягом кількох років. Очікується, що моделі з mini-LED залишатимуться в асортименті щонайменше до 2028 року.

Таким чином, Apple, схоже, не просто поступово переводить усі MacBook на OLED. Компанія формує складнішу структуру асортименту, де різні технології дисплеїв існуватимуть одночасно, а нові моделі отримуватимуть чіткіше розділені позиції за ціною та можливостями.

Відмова від складного MacBook і великої проміжної OLED-моделі показує, що навіть амбітні продукти можуть зникнути з планів Apple ще до офіційного представлення. Натомість компанія, за наявними даними, робить ставку на поступове розширення OLED-лінійки та збереження традиційних MacBook Pro з mini-LED протягом наступних років.