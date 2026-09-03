Apple, вероятно, отказалась от разработки сразу двух новых моделей MacBook. Речь идет о большом складном устройстве и отдельном ноутбуке с OLED-дисплеем, который должен был занять промежуточное место между существующими моделями. Об этом пишет MacRumors.

Почему Apple отменила выпуск двух новых MacBook?

Складной MacBook больше не разрабатывается. По данным Omdia, Apple прекратила работу над большим складным MacBook. В разложенном виде диагональ его экрана должна была составлять от 16,1 до 18 дюймов, то есть примерно от 41 до 46 сантиметров.

Ранее сообщалось, что производство этого устройства уже не укладывалось в первоначальный график. Предполагалось, что оно может выйти в 2026 году, однако запуск перенесли на более поздний срок.

В то же время вокруг самого устройства существовала определенная неопределенность. В предыдущих сообщениях его чаще описывали как большой складной iPad с гибким дисплеем, а не как полноценный MacBook. Omdia была среди компаний, которые отслеживали разработку этого продукта. Теперь, если новые данные исследователей соответствуют действительности, Apple полностью отказалась от этого проекта.

Еще один большой OLED-MacBook также исчез из планов

Вторым отмененным устройством стал отдельный MacBook с OLED-экраном. Его дисплей должен был иметь диагональ от 14,4 до 16,1 дюйма, то есть примерно от 37 до 41 сантиметра.

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Эта модель должна была занять отдельную позицию в ассортименте Apple. Она должна была расположиться между стандартными MacBook Pro и большим складным устройством, которое компания также планировала выпустить. После отмены обоих проектов сегмент ноутбуков Apple с диагональю примерно от 14,3 до 16,3 дюйма, по всей видимости, останется прерогативой MacBook Pro.

Это означает, что Apple не будет создавать отдельную новую линейку больших ноутбуков между MacBook Air и профессиональными моделями такого размера.

Стратегия в отношении OLED не изменилась

В то же время отказ от двух конкретных устройств не означает, что Apple пересмотрела свои планы по переходу на OLED-дисплеи.

По информации Omdia, компания, как и прежде, намерена постепенно внедрить OLED во всю линейку iPad и MacBook. Однако Apple изменила список устройств, которые получат новые панели, а также технологии OLED, что будут использоваться в различных моделях.

Такой пересмотр стратегии соответствует информации о вероятной "дорожной карте" продуктов Apple на 2026 и 2027 годы. OLED-дисплеи отличаются от традиционных LCD-панелей тем, что отдельные пиксели могут самостоятельно светиться и выключаться. Это позволяет добиться более глубокого черного цвета и высокой контрастности, хотя конкретные характеристики будущих MacBook будут зависеть от технологий, которые Apple решит использовать в каждой модели.

Какой новый MacBook готовит Apple вместо этого?

Параллельно с отказом от больших моделей Apple, по данным источников, работает над новым MacBook с дисплеем диагональю 13,8 дюйма – примерно 35 сантиметров.

Этот ноутбук должен занять необычное место в ассортименте компании. Его планируют разместить между MacBook Air с LCD-дисплеем и MacBook Pro с OLED-экраном. Для новой модели Apple, по сообщениям, собирается использовать новое поколение OLED-технологий. Среди заявленных особенностей называют LTPO+ backplane, камеру под дисплеем и технологию color-filter-on-encapsulation.

Таким образом, 13,8-дюймовый MacBook может фактически занять нишу, которую ранее планировали отвести отмененному OLED-ноутбуку с диагональю от 14,4 до 16,1 дюйма. Однако новое устройство, по всей видимости, будет позиционироваться ниже профессиональных моделей, а не создавать еще одну более дорогую категорию над ними.

OLED-модели MacBook Pro могут появиться уже в ближайшее время

Наибольшие изменения все же ожидаются в линейке MacBook Pro. OLED-модели с экранами диагональю 14,3 и 16,3 дюйма – примерно 36 и 41 сантиметр соответственно – могут быть представлены во второй половине 2026 года или в начале 2027 года.

В предыдущих сообщениях эти устройства также фигурировали под неофициальным названием "MacBook Ultra".

В то же время Apple, по данным Omdia, не собирается сразу прекращать выпуск нынешних MacBook Pro с mini-LED-дисплеями после появления OLED-версий. Оба типа ноутбуков могут продаваться параллельно в течение нескольких лет. Ожидается, что модели с mini-LED останутся в ассортименте как минимум до 2028 года.

Таким образом, Apple, похоже, не просто постепенно переводит все MacBook на OLED. Компания формирует более сложную структуру ассортимента, в которой различные технологии дисплеев будут сосуществовать одновременно, а новые модели будут занимать более четко разграниченные позиции по цене и возможностям.

Отказ от складного MacBook и большой промежуточной OLED-модели показывает, что даже амбициозные продукты могут исчезнуть из планов Apple еще до официального представления. Вместо этого компания, по имеющимся данным, делает ставку на постепенное расширение линейки OLED-моделей и сохранение традиционных MacBook Pro с mini-LED в течение следующих лет.