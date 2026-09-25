Новий Apple TV 4K засвітився у витоку – що змінить Apple

Apple готує нове покоління Apple TV 4K, яке зовні майже не відрізнятиметься від актуальної версії. Витік файлу самого пристрою розкрив деталі про майбутні апаратні та програмні зміни.

Автор MacRumors Аарон Перріс виявив у програмних файлах Apple зображення ще не представленої приставки. Файл прямо вказує на модель "Apple TV 4K (4th generation)", тобто четверте покоління медіаплеєра.

Що відомо про новий Apple TV 4K?

Зображення показує, що Apple не планує суттєво змінювати зовнішність пристрою. Новий Apple TV 4K матиме той самий корпус, що й актуальна модель. Основні оновлення компанія, за попередніми даними, зосередить всередині.

Нинішня версія Apple TV 4K була представлена ще у жовтні 2022 року, тому до виходу наступного покоління вона буде майже чотири роки залишатися актуальною моделлю. Для порівняння, поточний Apple TV 4K працює на процесорі A15 Bionic і має 4 ГБ оперативної пам'яті.

Новий процесор зробить приставку потужнішою

Одним із головних оновлень нового Apple TV 4K може стати перехід на A17 Pro або новішу платформу. Це забезпечить помітно вищу обчислювальну продуктивність порівняно з A15 Bionic.

Новий чип також має підтримувати апаратне трасування променів. Для Apple TV це особливо важливо з огляду на розвиток ігор на платформі Apple. Технологія дозволяє реалістичніше обробляти освітлення, відбиття та інші графічні ефекти. Apple також може збільшити обсяг оперативної пам'яті до 8 ГБ. Подвоєння пам'яті необхідне не лише для підвищення загальної продуктивності, а й для роботи нових функцій штучного інтелекту.

Wi-Fi 7 та новий чип Apple

Ще одним важливим оновленням стане власний бездротовий чип Apple під назвою N1. За попередніми даними, він забезпечить підтримку Wi-Fi 7 та Bluetooth 6.

Wi-Fi 7 має значно ширші можливості порівняно з Wi-Fi 6, який використовується в актуальному Apple TV. Зокрема, сумісні пристрої та маршрутизатори можуть одночасно використовувати діапазони 2,4 ГГц, 5 ГГц та 6 ГГц для передачі даних.

Теоретично це дозволяє отримати швидкість до чотирьох разів вищу, ніж у поточного Apple TV з Wi-Fi 6. Водночас реальна швидкість залежатиме не лише від можливостей приставки, а й від тарифу інтернет-провайдера, маршрутизатора та інших факторів. Підтримка Wi-Fi 7 може бути особливо корисною для потокового відео високої якості, завантаження великих ігор та іншого контенту.

Siri AI може стати головною новою функцією

Найпомітнішим програмним оновленням Apple TV 4K, ймовірно, стане Siri AI. Очікується, що tvOS 27 отримає окремий застосунок Siri на пристрої.

Йдеться про значно розширену версію голосового асистента Apple, яка має бути здатна краще розуміти запити користувача та надавати більш персоналізовані відповіді.

Для роботи Siri AI Apple знадобиться збільшений обсяг оперативної пам'яті. Саме тому перехід із 4 ГБ до 8 ГБ може бути пов'язаний не лише з підвищенням продуктивності, а й із підтримкою функцій Apple Intelligence. Таким чином, новий Apple TV може стати одним із пристроїв Apple, які отримають ширший набір ШІ-можливостей.

Apple може оновити Siri Remote

Разом із новою приставкою очікується і оновлений пульт Siri Remote. Водночас поки немає точних даних про те, як саме Apple змінить його конструкцію.

Не виключено, що компанія обмежиться внутрішніми оновленнями або незначними змінами дизайну. Наразі інформації про конкретні нововведення в пульті недостатньо.

Apple TV 4K може подорожчати. Питання ціни нового Apple TV 4K залишається відкритим. У червні Apple вже підвищила вартість актуальних моделей у США.

Версія з 64 ГБ пам'яті та Wi-Fi тепер коштує від 199 доларів замість попередніх 129 доларів. Модель із 128 ГБ пам'яті, Wi-Fi та Ethernet подорожчала до 249 доларів із попередніх 149 доларів.

Поки невідомо, чи збереже Apple ці ціни для нового покоління, чи збільшить їх ще більше.

Коли представлять новий Apple TV?

Apple поки офіційно не оголосила дату презентації нового Apple TV 4K. Водночас знайдений у файлах компанії графічний файл із прямою назвою четвертого покоління може свідчити про наближення релізу.

Жовтень традиційно є одним із місяців, коли Apple представляє нові продукти, тому наступний Apple TV 4K може бути представлений уже найближчими тижнями.

Якщо попередні витоки справдяться, нова приставка отримає потужніший процесор, 8 ГБ оперативної пам'яті, підтримку апаратного трасування променів, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, новий бездротовий чип N1 та функції Siri AI. При цьому зовні пристрій майже не зміниться.