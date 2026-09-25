Автор MacRumors Аарон Перрис обнаружил в программных файлах Apple изображение еще не представленной приставки. Файл прямо указывает на модель"Apple TV 4K (четвертое поколение)", то есть четвертое поколение медиаплеера.

Что известно о новом Apple TV 4K?

Изображение показывает, что Apple не планирует существенно менять внешний вид устройства. Новый Apple TV 4K будет иметь тот же корпус, что и текущая модель. Основные обновления компания, по предварительным данным, сосредоточит внутри.

Нынешняя версия Apple TV 4K была представлена еще в октябре 2022 года, поэтому до выхода следующего поколения она почти два года будет оставаться актуальной моделью. Для сравнения: текущая Apple TV 4K работает на процессоре A15 Bionic и имеет 4 ГБ оперативной памяти.

Новый процессор сделает приставку более мощной

Одним из главных обновлений нового Apple TV 4K может стать переход на A17 Pro или более новую платформу. Это обеспечит заметно более высокую вычислительную производительность по сравнению с A15 Bionic.

Новый чип также должен поддерживать аппаратное трассирование лучей. Для Apple TV это особенно важно с учетом развития игр на платформе Apple. Эта технология позволяет более реалистично обрабатывать освещение, отражения и другие графические эффекты. Apple также может увеличить объем оперативной памяти до 8 ГБ. Удвоение объема памяти необходимо не только для повышения общей производительности, но и для работы новых функций искусственного интеллекта.

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Wi-Fi 7 и новый чип Apple

Еще одним важным обновлением станет собственный беспроводной чип Apple под названием N1. По предварительным данным, он обеспечит поддержку Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.

Wi-Fi 7 обладает значительно более широкими возможностями по сравнению с Wi-Fi 6, который используется в текущей модели Apple TV. В частности, совместимые устройства и маршрутизаторы могут одновременно использовать диапазоны 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц для передачи данных.

Теоретически это позволяет достичь скорости, в четыре раза превышающей скорость текущей модели Apple TV с Wi-Fi 6. В то же время реальная скорость будет зависеть не только от возможностей приставки, но и от тарифа интернет-провайдера, маршрутизатора и других факторов. Поддержка Wi-Fi 7 может быть особенно полезна для потокового видео высокого качества, загрузки больших игр и другого контента.

Siri AI может стать главной новой функцией

Самым заметным программным обновлением Apple TV 4K, вероятно, станет Siri AI. Ожидается, что tvOS 27 получит отдельное приложение Siri на устройстве.

Речь идет о значительно расширенной версии голосового помощника Apple, которая должна быть способна лучше понимать запросы пользователя и давать более персонализированные ответы.

Для работы Siri AI Apple понадобится увеличенный объем оперативной памяти. Именно поэтому переход с 4 ГБ на 8 ГБ может быть связан не только с повышением производительности, но и с поддержкой функций Apple Intelligence. Таким образом, новый Apple TV может стать одним из устройств Apple, которые получат более широкий набор ИИ-возможностей.

Apple может обновить Siri Remote

Вместе с новой приставкой ожидается и обновленный пульт Siri Remote. В то же время пока нет точных данных о том, как именно Apple изменит его конструкцию.

Не исключено, что компания ограничится внутренними обновлениями или незначительными изменениями дизайна. На данный момент информации о конкретных нововведениях в пульте недостаточно.

Apple TV 4K может подорожать. Вопрос о цене нового Apple TV 4K остается открытым. В июне Apple уже повысила стоимость актуальных моделей в США.

Версия с 64 ГБ памяти и Wi-Fi теперь стоит от 199 долларов вместо прежних 129 долларов. Модель с 128 ГБ памяти, Wi-Fi и Ethernet подорожала до 249 долларов с прежних 149 долларов.

Пока неизвестно, сохранит ли Apple эти цены для нового поколения или повысит их еще больше.

Когда представят новый Apple TV?

Apple пока официально не объявила дату презентации нового Apple TV 4K. В то же время обнаруженный в файлах компании графический файл с прямым названием четвертого поколения может свидетельствовать о приближении релиза.

Октябрь традиционно является одним из месяцев, когда Apple представляет новые продукты, поэтому следующий Apple TV 4K может быть представлен уже в ближайшие недели.

Если предыдущие утечки подтвердятся, новая приставка получит более мощный процессор, 8 ГБ оперативной памяти, поддержку аппаратного трассирования лучей, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, новый беспроводной чип N1 и функции Siri AI. При этом внешне устройство практически не изменится.