Apple шокувала своїх європейських клієнтів: вони не отримають функцій ШІ, на які всі так чекають

Минулої п'ятниці Apple заявила, що скасовує запуск функцій штучного інтелекту в iOS 18 на європейському ринку, звинувативши в цьому Закон про цифрові ринки, який там діє. Компанія каже, що заблокує можливості Apple Intelligence, а також функції віддзеркалення iPhone на Mac і спільний доступ до екрану SharePlay у ЄС. Принаймні так буде цієї осені, коли ми побачимо наступне покоління смартфонів.

Що відомо

Digital Markets Act або DMA – це один із головних законів ЄС, які регулюють діяльність цифрових ринків. Він диктує правила поведінки соцмережам та іншим інтернет-сервісам, компаніям, які їх розробляють, виробникам пристроїв та іншим учасникам, що надають так звані послуги платформи, такі як, наприклад, пошукові системи, магазини додатків і служби обміну повідомленнями. Вони повинні дотримуватися вимог, перелічених у DMA, щоб мати право працювати на території ЄС. У випадку порушень, накладаються величезні штрафи, а найвищою формою покарання може стати повна заборона діяльності сервісу або всієї компанії.

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Ми стурбовані тим, що вимоги DMA можуть змусити нас поставити під загрозу цілісність наших продуктів, що загрожує конфіденційності та безпеці даних користувачів,

– йдеться в заяві компанії, але вона не пояснює, яким чином правила DMA можуть змусити її поставити під загрозу конфіденційність і безпеку користувачів.

Імовірно, мова йде про зобов'язання розкривати ті чи інші дані місцевій владі, але компанія не може піти на це з двох причин:

По-перше, більшість функції її ШІ працюють на пристрої, не передаючи будь-які дані на сервери. Це означає, що все, що робитимуть клієнти компанії на своїх iPhone, залишатиметься лише на їхніх смартфонах і не може бути передано третім сторонам, наприклад, правоохоронцям.

По-друге, Apple відома своєю обіцянкою про найкращу конфіденційність, тож краще відмовиться від запуску функцій, ніж дозволить комусь отримати дані її клієнтів, поставивши під загрозу свою репутацію.

DMA, який був прийнятий у 2022 році, намагається запровадити компаніям рівність на ринку, обмежуючи дії великих технологічних компаній, які можуть придушити конкуренцію. Він забороняє їм витісняти менших конкурентів, надавати перевагу власним послугам над послугами конкурентів, замикати дані клієнтів виключно на своїй платформі та обмежувати прозорість використання ними рекламних даних.

Це вже не перший раз, коли Apple звинувачує регуляторні норми (не вказуючи нічого конкретного) в тому, що вони перешкоджають користувачам з ЄС отримати передові функції. На початку цього року компанія заявила, що вилучить можливість додавати вебдодатки на домашній екран в Європі через правила DMA. Пізніше вона змінила курс, пославшись на отримані "прохання". Щось подібне зробила Google, коли видалила сторонні додатки та циферблати з європейських пристроїв, пояснивши це "новими регуляторними вимогами".

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Невідомо, чи все обмежиться лише відкладанням функцій на більш пізній час чи взагалі повним їх скасуванням у країнах ЄС. Якщо компанія не знайде рішення для того, щоб відповідати правилам або обійти їх, то європейські користувачі мають усі шанси так і не дізнатися, що таке Apple Intelligence.