Apple несподівано зіткнулася з підвищеним попитом на iPhone 17 і доручила Foxconn та іншим партнерам збільшити виробництво базових моделей на 40%. Це вже вплинуло на біржові котирування компанії.

Компанія Apple повідомила основним збирачам iPhone, зокрема Foxconn, що необхідно підняти виробництво нових iPhone 17 на 40%. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Information.

Чому Apple нарощує випуск iPhone 17?

За даними ЗМІ, мова йде саме про базові моделі, попит на які виявився вищим за очікування. Це одразу відобразилося на біржі – акції Apple зросли до 245 доларів перед закриттям торгів у п’ятницю.

Аналітики вважають, що ажіотаж може бути пов’язаний із цінами. Якщо iPhone 16 Pro стартував від 999 доларів, то iPhone 17 Pro отримав стартову ціну вже 1099 доларів. Різниця у 200 доларів, ймовірно, змусила багатьох покупців обрати дешевші версії смартфона. Тим Кук цього тижня підкреслив в інтерв’ю CNBC, що зростання вартості не пов’язане з митами: "Жодного впливу тарифів на ціни немає, щоб було абсолютно зрозуміло".

Про небувалий інтерес свідчать і попередні замовлення. За даними South China Morning Post, iPhone 17 за першу хвилину старту зібрав більше заявок, ніж iPhone 16 за цілу добу. У США журналісти також зафіксували величезні черги біля магазинів Apple у Чикаго, де на покупку нових смартфонів вишикувалися дві черги в різні боки від входу.

Наскільки вдалим стане запуск iPhone 17, стане зрозуміло з офіційного квартального звіту Apple, який компанія оприлюднить за кілька тижнів. Але вже зараз можна говорити про один із наймасштабніших стартів за останні роки.

Який серйозний баг знайшли в iPhone 17?

Попри успішний старт продажів, вже в парші дні користувачі знайшли серйозний баг. Суть проблеми полягає в тому, що з'єднання Wi-Fi, а в деяких випадках і Bluetooth, несподівано розривається на кілька секунд. Найчастіше це відбувається в момент, коли користувач розблоковує або блокує екран свого iPhone.

Така поведінка пристрою створює значні незручності. Наприклад, через постійні розриви з'єднання стає неможливо користуватися функцією AirPlay для передачі медіаконтенту на інші пристрої. Так само некоректно працює бездротовий CarPlay, який вимагає стабільного зв'язку між автомобілем та смартфоном.