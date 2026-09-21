Відбулися перші звільнення під керівництвом нового директора Apple Джона Тернуса

У компанії Apple відбулися перші кадрові скорочення після того, як посаду генерального директора обійняв Джон Тернус. Звільнення торкнулися працівників напрямку Apple Fitness+, що одразу викликало занепокоєння серед інвесторів і фанатів бренду щодо нової стратегії керівництва.

Що відбувається в Apple

Багато спостерігачів одразу поставили запитання, чи означає це рішення, що кадрові чистки під керівництвом Тернуса стануть постійним інструментом для максимізації прибутків корпорації. Проте аналітики переконують, що приводу для паніки немає, адже подібні кроки готували ще за попереднього керівництва, пише PhoneArena.

Насправді оптимізація штату в підрозділі Apple Fitness+ виявилася лише логічним продовженням курсів, які компанія заклала раніше. Аналогічні скорочення у менш прибуткових проєктах, зокрема у команді розробки шолома змішаної реальності Apple Vision Pro, відбувалися лише за кілька днів до того, як Тім Кук передав керівні повноваження своєму наступнику. Сам Джон Тернус ще до вступу на нову посаду запам'ятався публіці тим, що офіційно презентував новий тонкий смартфон iPhone Air.

"Ні, я так не вважаю", – прокоментував старший автор новин видання PhoneArena Абдулла Асім.

Експерт наголосив, що поточні рішення відображають раніше затверджену стратегію перерозподілу ресурсів між підрозділами, а не радикальний розворот політики нового очільника. Водночас сервіс Apple Fitness+ демонструє високі темпи розвитку та вже розширив свою присутність на 28 нових ринків. Попри кадрові зміни в окремих командах, колишній керівник Тім Кук отримав більші виплати, ніж очікували аналітики.

Рейтинги та майбутні перспективи

Водночас новий очільник Джон Тернус швидко здобуває прихильність аудиторії, поступово наближаючись за популярністю до Стіва Джобса та Тіма Кука. Попри початкові труднощі та реорганізацію сервісів, експерти оптимістично оцінюють майбутній розвиток компанії.