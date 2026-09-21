Что происходит в Apple

Многие наблюдатели сразу задались вопросом, означает ли это решение, что кадровые чистки под руководством Тернуса станут постоянным инструментом для максимизации прибыли корпорации. Однако аналитики уверяют, что повода для паники нет, ведь подобные шаги готовились еще при предыдущем руководстве, пишет PhoneArena.

На самом деле оптимизация штата в подразделении Apple Fitness+ оказалась лишь логическим продолжением курса, заложенного компанией ранее. Аналогичные сокращения в менее прибыльных проектах, в частности в команде разработчиков шлема смешанной реальности Apple Vision Pro, происходили всего за несколько дней до того, как Тим Кук передал руководящие полномочия своему преемнику. Сам Джон Тернус еще до вступления в новую должность запомнился публике тем, что официально представил новый тонкий смартфон iPhone Air.

"Нет, я так не считаю", – прокомментировал старший автор новостей издания PhoneArena Абдулла Асим.

Эксперт подчеркнул, что текущие решения отражают ранее утвержденную стратегию перераспределения ресурсов между подразделениями, а не радикальный разворот политики нового руководителя. В то же время сервис Apple Fitness+ демонстрирует высокие темпы развития и уже расширил свое присутствие на 28 новых рынках. Несмотря на кадровые изменения в отдельных командах, бывший руководитель Тим Кук получил более высокие выплаты, чем ожидали аналитики.

Рейтинги и перспективы на будущее

В то же время новый руководитель Джон Тернус быстро завоевывает симпатии аудитории, постепенно приближаясь по популярности к Стиву Джобсу и Тиму Куку. Несмотря на первоначальные трудности и реорганизацию сервисов, эксперты оптимистично оценивают будущее развитие компании.